針對關西鎮淨水場遭廢液汙染事件，新竹縣政府加強稽查鳳山溪沿岸工廠，29日由縣府產業發展處長陳偉志帶隊，會同環境保護局人員聯合稽查4家位於公告「關西飲用水取水口一定距離」範圍工廠，以杜絕不肖業者非法傾倒或排放汙染物，維護居民用水品質。

鄰近關西淨水場的艾斯巴達公司，因涉非法傾倒汙染水源，導致水源遭受汙染，影響關西、新埔兩地民生用水甚鉅。縣府產發處與環保局29日起針對鳳山溪沿岸及支流工廠聯合稽查，若涉有違反工廠登記事項的廠商將依法裁處，絕不寬貸。

根據資料統計，關西鎮目前登記及未登記工廠共約80家，陳偉志表示，第1波聯合稽查，選定位於公告「關西飲用水取水口一定距離」範圍內的4家工廠，除檢查工廠製造加工的製程是否符合工廠登記事項外，另檢視廠內是否存放異常原物料，以防範非法傾倒或排放。後續還將從鳳山溪沿岸，陸續往外圍擴大聯合稽查其他工廠。

依據1998年公告「關西飲用水取水口一定距離」的範圍內，不得有汙染性工廠的設立規定，經查上述4家工廠，其中1家於公告前設立，其他3家雖於公告後設立，但登記的產業別皆不屬於汙染性工廠。

經現場稽查後，其中1家工廠大門深鎖、無製造行為，另3家皆正常運作、生產中，製造加工產品與登記內容相符，且無異常原物料堆置，但有1家機台設備、廠房面積與登記內容不符，現場已開立限期改善單補正，另有1家工廠的潤滑油及柴油存放方式不合規定，已要求業者立即改善。

產發處指出，鑑於艾斯巴達公司是以塑膠及木材廢棄物經破碎處理後，再利用製造塑膠及木材新產品，性質非屬汙染性工廠，但傾倒工廠登記事項外之汙染物，造成日前的汙染事件。為避免類似案件再次發生，往後針對沿岸及支流申請工廠登記案件有汙染疑慮，或廢棄物處理相關行業，將採聯合會勘審查把關，無疑慮後再核准工廠登記。