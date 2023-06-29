去年台北市長選舉期間，參選人蘇煥智的助理朱翊銘闖入主辦電視辯論會的三立電視台，在準備拉抗議布條時被警衛人員壓制帶走，事後三立與TVBS向蘇煥智與朱提出妨害自由等罪的告訴，台北地檢署29日下午傳喚蘇，蘇出庭前表示痛批，是整起事件因NCC消極不作為及行政怠惰。

針對電視台提告，蘇煥智批評，去年的台北市長選舉報導極為不公平，媒體報導完全集中在3位特定候選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊身上，其他候選人即便提出政策並有公開行程，也受到刻意忽略，讓市民都以為只有3位候選人。

蘇說，《公職人員選舉罷免法》第49條有明文規定，媒體對於選舉的報導、邀請候選人參加節目等節，應秉持公正、公平的處理，不得為差別待遇，所以電視台只邀請3位特定候選人，是公然違法的行為，且由於NCC在解釋法令時，將適用時間限縮在「競選活動期間」，讓電視台得以脫法、避免處罰，甚至還追訴抗議報導不公的抗議者，這是「NCC放水、惡人先告狀」。