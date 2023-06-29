Azure OpenAI Service提供了AI工具和服務，包括自然語言處理、語音識別、圖像識別、機器學習等功能。可應用於多個場景，如智能客服、智慧製造、智慧農業等。豐富的API和SDK，可快速整合至企業端現有系統，且具備高度可擴展性和安全性，滿足企業不斷增長的需求及保護內部資料的安全。

Microsoft 365 Copilot是全新推出的AI應用服務，結合了Microsoft 365的強大功能。用戶可輕鬆利用GPT-4語言模型，提供更快、更準確的內容生成，如Word可藉由用戶需求產生提案或報告內容、Excel可分析數據變化或是針對數據趨勢產生回覆、在Outlook中也可以自動摘要郵件重點並協助回覆信件內容等情境應用，使企業能夠輕鬆運用人工智慧來增強工作效率、提升業務創新力和競爭力。

中華電已針對基礎功能提供線上免費訓練資源(包含Microsoft Teams、OneDrive for Business、SharePoint Online及Outlook等)，為了擴大服務價值，將進一步延伸至Microsoft 365 Copilot服務；待微軟正式上線後，符合服務支援訂閱版本的老客戶，即享有免費訓練資源，助攻客戶卡位迎接AI浪潮。