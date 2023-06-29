阿布絲日前拍攝新歌〈Muskun Kata〉MV。（華納音樂提供）

阿布絲日前拍攝新歌〈Muskun Kata〉MV。（華納音樂提供）

原住民歌手阿布絲以首張專輯《ABUS》強勢入圍本屆金曲獎「最佳新人獎」，專輯中的第一支MV〈Muskun Kata〉近日推出，也是她拍攝MV的初體驗，更邀請朋友現場同歡，現場宛如一場真實大型派對！阿布絲笑說：「平時私底下跟朋友就是這樣玩樂，所以拍攝當下不像真的在工作，很好玩！」儘管如此，當天馬拉松式的拍攝進度也讓她直呼：「真的好睏。」隨著金曲獎逼近，阿布絲透露最近正在勤勞健身，笑說希望當天能展現苦練多時的身材線條，像偶像碧昂絲一樣辣。

首張專輯初試啼聲即入圍本屆金曲獎「最佳新人獎」的阿布絲，在眾人引頸期盼下正式上線首支MV〈Muskun Kata〉。這首歌的中文意思為「讓我們一起」，曲風充滿歡樂與熱鬧氛圍，希望大家都能聚在一起、拋開外在眼光及包袱，放鬆恣意的唱歌跳舞，感受當下與朋友的凝聚力！MV拍攝當天，阿布絲特別邀請好友們參與：「真的就像舉辦了一個派對，看到朋友都在這，也有種讓我安心的感覺，可以放鬆工作開心玩！」看到好友們紛紛穿上「戰袍」到場支援，阿布絲開玩笑說：「突然很有危機意識，因為他們快搶過我的鋒頭了！」

因為入圍金曲，阿布絲最近邀約及訪問、通告滿檔，她表示：「很多事都是第一次嘗試，看到滿滿的行程，目前還不會覺得累，反而感覺很新鮮，特別要感謝所有帶著我一整天工作的同事們。」端午連假之時，她更難得返鄉一趟，特別到奶奶的墳墓前報喜，希望天上的奶奶能保佑她一切順利。

此外，阿布絲也分享目前已經選好金曲獎當天要穿上的造型，語帶玄機的透露絕不會讓大家失望，為此她甚至已經開始實施天天健身的行程，不過看似老神在在的阿布絲，自曝典禮時間越接近內心其實越緊張。而她也透露一向支持的家人們都會到典禮上為她集氣，有家人的陪伴，也讓她對於拿獎充滿信心，期待週末將來臨的「典禮初體驗」；緊接著她則將於7月8日在台東鐵花村舉辦After Party《Volume up》音樂會，邀請樂迷們到場同樂。