聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表明仍有可能「連續」升息，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）則進一步強化了歐元區將在在7月連續第9次升息的預期。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）表示，他將盡一切所需以降低英國居高不下的通膨。日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）甚至提到了放棄超寬鬆政策的可能性。

●美國聯準會

聯準會主席鮑爾在歐洲央行舉行的央行總裁年會上表示，政策還不夠具限制性、持續時間也不夠久，「我不會完全排除在『連續幾次會議』採取行動的可能性，聯邦公開市場委員會（FOMC）明白還有更多工作要做，也認為今年可能還需要進行更多次的升息」。

鮑爾清楚表明美國央行將進一步升息，且不排除在下一次於7月底召開的政策會議上就調升利率。他並坦言不認為美國的通膨率會在「今年或明年」降至央行目標。

根據聯準會最新的利率點陣圖，大多數美國央行決策官員預期今年還將再升息2次（各25基點）。

鮑爾表示，美國的勞動力市場尤其需要進一步走弱以減輕物價壓力。他坦言這「很有可能」導致經濟衰退，卻不是「最有可能」發生的情況。

FOMC排定於7月25日召開為期兩天的貨幣政策會議。

聯準會在6月會議維持基準利率不變，為去年3月以來首度暫停升息。目前市場普遍認為該美國央行將在7月或9月會議再度升息，然後到明年才會開始降息。

●歐洲央行

歐央總裁拉加德坦承疲軟的歐元區經濟可能在今年陷入徹底的衰退，但她也強調這並不是歐央的基本預期。在談到對抗通膨時，拉加德表示：「我們還有更多工作要做，我們沒有看到夠多明確的證據顯示核心通膨（underlying inflation）正在回穩與走低，尤其是國內價格」。

歐洲央行料將在7月和9月升息，但由於歐元區經濟前景惡化，投資人預期該央行將在2024年轉向，並開始調降借貸成本。

●英國央行

英國是G7富國通膨率最高的國家，該國央行的升息之路料將比其他國家走得更遠，市場預期到今年底，英國央行利率將從目前的5%調升至6.25%。

英國央行總裁貝利表示將盡一切之必要抑制通膨，但市場的押注是否正確仍有待觀察，「他們已經押注我們會再升息幾次，我的回應是『到時候就知道』」。

他並表示上周意外升息50個基點反映出英國經濟仍具韌性和居高不下的通膨，目前英國央行不認為經濟會衰退。

●日本央行

和其他眾央行不同，日銀總裁植田和男重申將維持寬鬆貨幣政策，因為總體通膨率雖然高於3%，但核心通膨仍然低於2%目標。

他表示，由於進口價格上漲的影響將逐漸消退，日銀預期通膨可能放緩一段時間，但也認為通膨可能在明年加速彈升，屆時日銀將有充分的理由調整貨幣政策，可能放棄持續近10年的零利率政策。

●專家看法

Capital Economics首席全球經濟學家Jennifer McKeown表示，出席歐洲央行年會的金融首長們釋出立場強硬的「鷹派」信號，顯示其利率尚未到頂，且在一段時間內不會降息。值得注意的是，他們在語氣上有一些耐人玩味的差異，歐洲央行和英國央行聽起來比聯準會更擔心薪資通膨螺旋式上揚，這印證了我們的觀點，即歐洲的利率將比美國的利率升得更高，且高利率將維持得更久。