台金空中交通一票難求，不少旅客還在機場苦等候補到已熄燈關門還不願離去。（于家麒攝）

連日來各家航空班機候補人數都在個位數，不少旅客從白天等到天黑都補不上機位，嚴重損及觀光形象。（于家麒攝）

新冠疫情逐步解封後，國內外均已湧現大量出遊人潮，加上小三通中轉、暑假旅遊旺季也即將到來，台金航線機位自端午節前都早已「班班客滿」、一票難求；據了解這幾天各家航空候補機位人數也都在個位數，不少旅客還在機場苦等到已熄燈關門還不願離去，甚至大鬧機場，嚴重損及觀光形象。對此，金門籍立委陳玉珍已要求民航局協調航空業者，自7月份起，台金航線的座位將增加約15％，提高運能讓來金旅客都能順利往返。

陳玉珍表示，連日來接到陳情都有大批旅客因機位不足遭滯留金門，已要求民航局應督促航空公司自7月份起增加往返台金航班，尤以高金往返航班確保每天至少有1航次放大機型，以維持民眾交通行的便利。民航局也正式回復表示，已和兩家航空業者協調溝通，自7月份起，台金航線的運能將比6月份的座位增加約15％，另外，立榮航空也自7月起，每天有一航班以加大機型來作疏運。

陳玉珍說，感謝民航局協助解決鄉親及觀光旅客的心聲，她研判，增加15％的運能恐仍無法滿足7、8兩個月旅遊旺季所需要的機位，但是她也瞭解到航空公司有其營運的考量。因此，她也請民航局持續關切班機座位的情況，適時作滾動檢討，不要讓旅客因訂不到機位而對金門觀光望之卻步，也不要讓鄉親苦苦在機場等候不到機位。

陳玉珍提到，從3月25日起開放小三通客運中轉，搭乘旅客擴大至國人及其陸配等可搭乘及中轉，小三通各航線航班數量也因應旅客需求進行增班。不論是疫情解封後的觀光人潮，以及透過小三通中轉的旅客，都會排擠到台金航線的機位。

陳玉珍指出，根據金門航空站的統計資料顯示，今年4月的來金旅客人次就已經達到17萬8095人次，是2年半以來的新高，5、6月的數據雖尚未公布，但肯定更高，顯示台金航線目前的航班數明顯無法滿足旅客交通往來的便利，因此，她才呼籲民航局應儘速找兩家航空業者協調，針對7月份即將來到的旅遊旺季，應提早佈局，提升運量，才不會發生旅客因候補不到位置滯留機場的情況。

此外，陳玉珍也提醒鄉親，面對旅遊旺季的因應之道，就是提早訂位，往來小三通的旅客也應該多預留一點時間，避免因航班延誤而搭不到後續的班機。或者是多留一點時間在金門到處看看，買一些特產及伴手禮帶回去給親友分享，也是不錯的選擇。