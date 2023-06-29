台大校長陳文章昨(28)日深夜突然首度對媒體談及對前國安局長陳明通學倫案的想法，教育部今(29)日也確認已回函給台大，證實已通過其退休案，未來陳明通每月至少可領到6萬元的退休金，直到過世為止。潘文忠回應，相關流程都照程序來走，而教職員工退休案由任教學校提出，教育部也在6月19日將此案結果函發台大。
至於陳文章拋出說法，即呼籲教育部修法《教師法》，其問題在於依照《教師法》規定，教師必須涉及叛國、貪污、性侵、霸凌等罪名才會被大學解聘，對於陳明通最終未被台大解聘，引發外界關注。
潘文忠表示，過去一段時間內，學倫案在高教圈引起很大的討論，對於研修《教師法》，外界也有這方面的期許。對於論文指導呈現的方式，包含論文是否公開，國立大學校院協會已花了半年時間討論，現在已進入最後階段的整理，對於陳文章校長的建議，教育部會與協會討論，並評估其必要性。
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