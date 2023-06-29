美國今年2月擊落中國大陸的偵查氣球，引發中美關係一度惡化。最近氣球初步調查結果出爐，《華爾街日報》引述美國匿名官員指出，氣球使用了美國技術來蒐集情資，但似乎沒有將資訊傳回中國。

根據《華爾街日報》28日報導，美國國防和情報單位過去幾個月針對中國大陸的偵查氣球殘骸進行分析，發現上面裝載了大量美製設備，其中一部分可以透過網路取得。氣球上也攜帶了更專業的陸製感應器等相關配備，用來拍攝並蒐集照片、影片等資訊。

美國今年2月擊落中國大陸的偵查氣球。

美方官員表示，這些發現證實氣球的確用來偵蒐情資，而不是像北京當局所說的用來觀測天氣而已。不過調查也顯示，氣球似乎沒有將資訊傳回中國大陸。官員拒絕透露氣球是否發生故障。

美軍在2月4日出動戰機擊落這顆大陸偵查氣球。在此之前，氣球已在阿拉斯加、加拿大和部分美國領空整整飛了8天，引起美中雙方緊張情勢升高，並導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）臨時取消訪中行程，延至本月中才重新出訪。

緊接在布林肯之後，美國財務部長葉倫（Janet Yellen）也將在下個月訪問北京。這兩趟訪華行程被視為在為今年稍晚的中美領導人會面鋪路。