行政院會今（29）日排入「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」報告，經討論後正式拍板每年補助私立大專院校生3萬5000元，但相關內容不只遭疑是政策買票，更引起公立大學生不滿，在《Dcard》上與私校生戰翻，不過因為高學歷族群及年輕人大多是民眾黨2024總統參選人柯文哲的支持者，因此也遭網友酸是「柯粉內戰」。

行政院今日拍板拉近差距「1+3」方案，除全面落實高中職免學費外，還有減免私立大專學雜費3.5萬元，並搭配私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬等，連學貸申貸都有新配套，希望能減輕學子的家庭負擔。

不過日前民進黨2024總統賴清德拋出相關想法時，就已引起各界討論，遭質疑是政策買票，今日政院正式拍板此案，更引起公私立學生在《Dcard》上戰翻，不少國立大學生就怒批「幫猴子半價玩四年」、「為什麼我們要花人民的納稅錢去養一堆社會底層？」「難道公立就該死嗎⋯⋯至少也是靠自己考到的吧⋯⋯政府應該用獎學金制度去補助真正有在努力的學生，而不是補助某些大學生去改車跟學校睡覺吧」

大學生們的言論被轉到PTT後也引起網友討論，說「年輕一代沒有同理心好可悲啊」、「笑死，隨便出手就讓柯糞互戰」、「國立前後都能互戰了，何況私立」、「要補助私立大學也不需要用學費的方式」、「不是阿北補助的就是嘴巴罵手要拿」。