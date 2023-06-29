台北市萬華區萬大路486巷附近一處民宅，下午傳出火警，消防局2時36分獲報後已出勤救火中，初步了解起火點在民宅4樓，起火時屋內無人，消防人員另在隔壁民宅帶出2人，目前火勢仍在延燒中。

北市萬華公寓大火！現場狂冒濃煙，2住戶獲救無大礙。(陳鴻偉/翻攝)
北市萬華公寓大火！現場狂冒濃煙，2住戶獲救無大礙。(陳鴻偉/翻攝)
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