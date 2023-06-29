北市萬華民宅大火！現場狂冒濃煙 2住戶獲救無大礙 15:082023/06/29 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華公寓大火！現場狂冒濃煙，2住戶獲救無大礙。(陳鴻偉/翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區萬大路486巷附近一處民宅，下午傳出火警，消防局2時36分獲報後已出勤救火中，初步了解起火點在民宅4樓，起火時屋內無人，消防人員另在隔壁民宅帶出2人，目前火勢仍在延燒中。 北市萬華公寓大火！現場狂冒濃煙，2住戶獲救無大礙。(陳鴻偉/翻攝) 板橋幼兒園餵藥案毛髮檢驗出爐 新北檢：36人全未檢出 驚世媳婦入監了！沖冷水噴殺蟲劑虐死97歲公公 2度無罪改判5年 斗六分局警務員家中輕生 警調查釐清原因 #火警 #民宅 #北市 #萬華 #獲救 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義大學附近民宅竄大火 烈焰燒紅夜空搶救中 23:532023/06/28 社會 北市挺侯大會7／2登場 活動定調「鳳鳴朝陽、萬眾一心」 18:242023/06/28 政治 駕贓車從新北玩到嘉義 小客車自撞圓環「燒成廢鐵」 13:392023/06/29 社會 轟民進黨政治操作餵藥案 國民黨：賴清德出來道歉 13:352023/06/29 政治 緬甸孤軍後裔生存健康權受漠視 估計人球黑戶破萬名 07:222023/06/29 社會 遭拒納緬甸國籍 孤軍後裔從小嚮往中華民國 07:222023/06/29 社會 日拍萬顆西瓜 聽音辨瓜的「驗瓜師」紅了 12:002023/06/29 兩岸 新北減碳四部曲 綠色能源媒合會今登場 12:442023/06/29 生活 南部登革熱疫情升溫 出現「7大症狀」要警覺 12:542023/06/29 生活 《產業》航空雙雄提升機上服務 美食、甜點飛上高空 08:182023/06/29 財經 中華電信首推律政台劇 《八尺門的辯護人》周日上映 13:042023/06/29 財經 《盤後解析》叩關月線連3敗 短空慣性未化解 14:282023/06/29 財經 8旬老翁投資124萬元打水漂 警逮西裝筆挺「投資專員」 12:202023/06/29 社會 來真的！華爾街日報：瓦格納首腦原計畫俘虜「兩大咖」 03:232023/06/29 國際 台南登革熱疫情發燒 「囤物惡臭」無法可管恐淪防治死角 14:472023/06/29 生活 近7成人有長新冠 老師也「腦霧」板書寫一半當機 中醫曝解方 14:352023/06/29 健康 雷洪《搜尋者》被6妻妾賣光家產！自嘲「演起來很順手」 02:322023/06/29 娛樂 中華電信出品《八尺門的辯護人》 MOD、Hami Video影劇館+ 全網獨家首播 08:022023/06/29 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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