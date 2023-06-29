2023 CTC世界盃國際標準舞公開賽將於7月8日在台北小巨蛋登場，記者會上邀請將參與比賽的舞者們帶來精湛表演。（張芷瑜攝）

2023 CTC世界盃國際標準舞公開賽將於7月8日在台北小巨蛋登場，此次將有100隊參加，來自35個國家地區共同爭取榮譽。（張芷瑜攝）

睽違3年，2023 CTC世界盃國際標準舞公開賽將於7月8日在台北小巨蛋登場，此次將有100隊參加，來自35個國家地區共同爭取榮譽，並邀請台北愛樂管弦樂團帶來視聽覺饗宴，舞者楊廣正表示，疫後終於再次舉辦大賽，這次各國好手都會齊聚，不設限目標，而比賽誰進步得多，跟大家場上見。

世界盃國際標準舞公開賽29日舉辦記者會，來自烏克蘭21歲以下拉丁舞世界冠軍選手Denys Fediuk ＆ Yuliia Korolyk，在台北愛樂管弦樂團伴奏下，帶來精采演出，此次比賽民眾可憑2張發票向各里長、台北小巨蛋櫃檯兌換入場票券。

標準舞蹈聯合會理事長李文正表示，7月8日將舉行的國際標準舞大賽，是疫後睽違3年的比賽，也是世界排名大賽，未來將努力爭取舉辦世界錦標賽，盼政府也能有補助，一同培養國標舞下一代。

學舞20年的楊廣正表示，去年開放出國，就為了這次比賽去進修，疫情影響讓大比賽斷了三年，平時以賽代訓就消失，這次世界各國好手都會來，不設限目標，而是比賽誰進步得多，跟大家場上見。

17歲開始跳舞、現年37歲的舞者林長宏則說，跟搭擋配合10年，練舞已經不太會吵架，都有一致的目標，當初因緣際會踏入這行，也帶動家人一起學跳舞，這次目標是進亞洲決賽，希望當天能好好發揮實力。

舞者李怡伶分享，從小是科班出身跳芭蕾舞，大學快畢業前認識現在搭擋楊廣正，開始學國標舞，初期是抱持想多學一種舞蹈的想法，後來看到國外舞者表演，才確立畢業後要當舞者，她也分享，對吃比較龜毛，且因為競賽強度高，賽季前會避免吃鴨肉、海鮮等營養價值不高的食物。

舞者李文萱也說，她從7歲開始跳國標舞，當時國標不太熱門，身邊學習者多是大學生，學習國標舞是漫長道路，不少同年齡者也漸放棄，國標舞者就是運動員，不是純粹藝術，平時每日都會擠出2到3小時練習，到現在仍舊很熱愛跳舞。