新北市板橋、汐止幼兒園接連爆出餵藥風波，板橋幼兒園有36位家長提告，對於幼童體內是否有苯巴比妥成份藥物，新北地檢署5至6月也陸續採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，檢方今公布板橋幼兒園案採檢結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。

新北檢指出，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

雖然36名幼童未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物，但有部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，檢方表示，上述藥物均是常見感冒藥成分。

新北檢表示，調查局5月底受理受理本案第一波毛髮檢體起即暫停休假，研發巴比妥類項目等毛髮檢驗方法，並完成確校、標準品回測等驗證程序後，實際鑑定本案檢體，因毛髮鑑定案件程序繁複，涉及採樣、分段、清洗、乾燥、破碎、溶離、萃取、分析、判讀、再確認及製作鑑定書等程序，正常程序至少需費時3個月，但為了讓家長盡速得知檢驗結果及彌平爭議，以最速件辦理，最短時間完成毛髮鑑定工作。

至於全案另涉體罰部份，檢方仍在調查中，全案仍未偵結。

新北板橋某私立幼兒園爆發「餵藥案」，受害孩童的家長發現孩子不對勁，教育局5月15日知情後，啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，檢方也介入調查，衛生局6月5日安排學童入園檢驗，8人有微量藥物反應，衛福部6月8日起陸續受理幼童的尿液採檢，截至6月15日有28人尿檢陰性。

另外，士林地檢署28日則簽結汐止幼兒園案，確認幼童未遭餵食苯巴比妥成分藥物，全案無人牽涉犯罪，證實是烏龍一場。