行政院拍板補助私大生學費3.5萬、高中職全面免學費等3方案，民進黨今表示，感謝行政院響應黨主席賴清德日前提出「縮短公私立大學學費補助方案」，推出「拉近差距1＋3方案」，更進一步減免私立大學學雜費達3.5萬，從賴主席提出的補助五成增加到補助七成。

民進黨新聞部主任張志豪表示，行政院拍板這項政策還包括加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費，公私立大專弱勢生都兼顧、高中全面免學費及就學貸款。

他說，受益學生總人數達63.4萬人，分別為私立大學生人數達47.4萬人，弱勢學生人數15.8萬人，以及高中職學生數為11.4萬人，預計2024年2月實施，政府將全額支應所需的經費219億元，以112年度總預算2兆6890億元來計算為0.81％。其中，私立大學學雜費補助是補助學生個人而非學校，讓學生直接減免部分學雜費。

此外，教育部潘文忠部長也表示今日行政院會中，台中市長盧秀燕也表示全力支持的態度。他說，事實上，從今年「疫後就學貸款補助方案」提出之後，朝野立院黨團一致認為政府應該要提出長期性措施減輕青年就學負擔。而賴清德日前在朝陽科技大學提出的補助公私立大學學費差距達五成以上，經整體評估後，決定提供七成的補貼，從源頭減輕學生就學負擔。

他表示，另外，將高中職學費減免門檻取消，全面免學費，也是教育平權的落實，高中職階段也是國民教育的一部分，應該由國家來提供資源。

他指出，賴清德昨天中執會聽取國立政治大學財管學系盧敬植副教授「從數據事實探討教育平權政策」的報告後裁示，國家投資在公私立高教每生平均資源的明顯差別。自己提出的政策，是希望在追求大學卓越的同時，同樣顧及社會公平。

張志豪轉述賴清德表示，民進黨政府執政，經濟有成長、稅收有增加，政府財政更為穩健，經濟成長的果實更應該要落實於社會的公平正義。

他強調，民進黨對於減輕年輕族群負擔的政策，包括投資青年就業方案、青年成家優惠貸款、租金補貼、學貸減免等，一直是持續性、長期性的關注，為年輕人減壓，這次「拉近差距1＋3方案」要讓年輕人沒有後顧之憂，專心為學業、前途打拼。民進黨會持續做，替未來國家希望工程打下更堅實的基礎。