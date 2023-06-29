政府推出1＋3拉近就學負擔差距改革措施，其中補助私立大專學生學雜費由原來每年減免新台幣2.5萬元學費，並加碼至3.5萬元，更進一步落實中高等教育平權，私校工會理事長吳忠春表示，大大縮減階級就學不公情形，值得社會給予高度肯定與支持。

吳忠春表示，由於近年中央政府歲出歳入賸餘大幅成長，有較充裕財力改善教育，而罕見以大筆經費減輕青年學生學費及學貸負擔，嘉惠59.1萬名私立大專學士班學生，以及18.5萬名弱勢學生，不僅更進一步落實教育平權，更是實踐社會正義，讓私校公共化更向前邁進一大步，政府如此照顧弱勢學生、消弭教育不平等的德政，無論朝野政黨均應給予肯定與支持，若只是為了選舉而持反對主場，甚至將之批評為「大撒幣」，反而會帶給社會負面觀感。

吳忠春提到，政府直接經費補助以減輕青年學子及弱勢家庭負擔，是最有感且最有效的施政，但中高等教育問題嚴重且錯綜複雜，經費補助只能解決一部份問題，其他諸如大學競爭力下滑、學倫問題層出、大學趨同失去特色、學用落差加劇、大學文憑貶值、博士生源斷層、學生素質低落、境外生淪血汗黑工、教育品質惡化、師資老化等問題，都顯示中高等教育體制結構出現嚴重缺失，提撥經費或可解決燃眉之急，但治標卻不治本。

吳忠春指出，目前對中高教育，政府仍未能提出前瞻、宏觀及整體性戰略規劃，呼籲各政黨總統候選人，尤其在野黨不能只批評對手只會大撒幣、政策買票，都應提出中高等教育政策白皮書，讓選民相信未來的總統確實重視教育並有能力擘劃中高等教育的未來並提出發展藍圖，才能博得社會支持。