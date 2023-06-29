行政院通過私校雜費補助方案，蔡英文總統今天表示，這是副總統賴清德提出的構想，她跟行政院長陳建仁都十分贊成，決定進一步落實教育平權。她強調，經濟成長的果實，就應該用在實現公平正義，政府有能力就要照顧更多下一代，未來會持續努力，有目標、有計畫的循序漸進，陪著年輕朋友一起長大。

蔡英文表示，減免私立大專每年學雜費3.5萬元，是「落實教育平權、實現公平正義！」過去一段時間，她和賴清德副總統、 陳建仁院長，都會密集討論政策，除了持續盤整各項施政的進度與需求外，在我未來剩下不到一年的總統任期，也用「一年加四年」為原則，為台灣下一個的階段的發展進行規劃。

她透露，在有一次的討論中，賴提出了「縮小公私立大專學雜費差距」的構想，而她跟陳建仁都十分贊成。因此，請陳建仁跟教育部長潘文忠進行討論，更進一步落實教育平權。

以現況來說，就讀公立大專校院的學生大約占1／3，就讀私立大專校院的則約占2／3；而公立大專校院每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專校院則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元。

蔡英文表示，這導致部分讀私校的學生，常常要負擔比較大的經濟壓力。所以，有些人會選擇申請學貸，造成一出社會就背負沉重的學貸壓力；而有些同學則得利用課餘時間打工，來賺取學費或貼補生活費用，卻也間接影響了學業。

所以，她說，過去七年多來，我們持續推動為年輕朋友生活減壓的措施，像是學貸緩繳本金、延長還款年限；還有最近推出的疫後就學貸款補助、擴大租金補貼，以及TPASS通勤月票等。我們也努力推動教育平權的措施，像是擴展平價教保服務、班班有冷氣、生生用平板。這些都是政府投入預算，降低學生、家長負擔的具體做法。

蔡英文指出，這幾年來，在百年大疫陰霾下，我們嚴守政府財政紀律，台灣經濟表現穩健，中央政府的歲計賸餘，從2017年開始由負轉正，連續五年破千億，去年更是創下23年來的新高。「經濟成長的果實，就應該用在實現公平正義，政府有能力，就要照顧更多下一代」。

因此，經過縝密的思考與討論，行政院今天宣布，將減免私立大專學生的學雜費，將公、私立的學雜費差距縮減七成，也就是「每年補助3.5萬元」；並且從2024年2月，也就是112學年度下學期開始實施。

另外，她說，政府還會同步推動3項配套措施：

一、加碼減免：不分公私立學校的大專經濟弱勢學生，學雜費補助加碼減免1.5萬元到2萬元。

二、公私立高中職全面免學費：普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元，納入免學費範圍，落實十二年國教免學費最後一哩路。

三、放寬學貸申貸及還款措施：放寬申貸門檻及利息。在還款時，緩繳本息、只繳本息不還本從8次（8年）增加到12次（12年）；而緩繳本息門檻放寬至每月收入未達5萬元

蔡英文強調，校園生活是每個同學的珍貴回憶，希望未來的學生，能夠在更小的經濟壓力下，度過成長的時光。並承諾，政府會持續努力，有目標、有計畫的循序漸進，陪著年輕朋友一起長大。