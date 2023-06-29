七旬老翁獨登嘉義塘湖古道，「找戀愛回憶」遇暴雨失溫迷途幸獲救。

林姓七旬老翁日前一時興起，獨自到嘉義縣塘湖古道健行，尋找年輕時戀愛甜蜜回憶，不料卻遇到午後暴雨迷路，因全身溼透、血糖降低，不得不向警方求助，嘉義縣竹崎分局員警找晚間7點多找到老翁時，他不斷發抖顯得虛弱，所幸送灣橋榮民醫院檢查無大礙。

竹崎分局瑞里仁壽聯合派出所26日下午6點接獲110報案，報案人林姓老翁稱獨自走塘湖古道時迷路，且體力透支無法行走，請求警方協助救援，瑞里仁壽聯合派出所副所長卿峻耀等人及竹崎消防分隊人員隨即趕往塘湖古道搜尋，因古道崎嶇陡峭，又經午後雷陣雨侵襲，路況險象環生，晚上7點20分終於在步道盡頭附近找到老翁。

林姓七旬老翁日前一時興起，獨自到嘉義縣塘湖古道健行，尋找年輕時戀愛甜蜜回憶卻迷路，最後尋求警方協助才成功下山。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

搜救人員發現老翁時，他全身溼透、不斷發抖，疑似失溫及血糖降低，警方隨即提供餅乾、礦泉水供其食用，並由消防分隊救護車護送至灣橋榮民醫院檢查。

據老翁描述，年輕時當過遊覽車司機，曾經帶女友來塘湖古道登山，當天獨自從台南市永康騎機車來登山，想回憶當年熱戀場景，但因天色昏暗、失憶迷路且年老體力不支，加上被雨淋溼有失溫現象，心裡十分害怕，趕緊報案求救，對警方熱心協助深表感激。

竹崎分局長閻百川表示，山區氣候多變，即使沒有颱風侵襲，山區亦常有強降雨，在此呼籲民眾前往登山最好有充足裝備並結伴同行，彼此照應，若需警方協助可撥打110。