▲基隆市長謝國樑針對低收入戶及中低收入戶的「確診者染疫關懷津貼」，於5月31日在攻防之下順利通過3800萬元追加預算。（本報資料照）

基隆市長謝國樑於去年競選市長時曾提出針對確診者發放「染疫慰問金」1萬元之政見，但疫情產生變化，最後調整為針對中低及低收入戶發放的「染疫關懷津貼」，並於5月31日通過3800萬元追加預算。基市府表示，此津貼核發對象為2020年1月1日起至2022年12月31日止，期間曾感染新冠肺炎確診之低收與中低收入戶，自今年7月3日起至12月15日止，可持身分證、印章及郵局存摺影本至戶籍區公所申請。

基市府表示，我國防疫政策從早期清零目標逐步調整至現今與病毒共存，染疫慰問金概念也應與中央防疫政策同步滾動式修正，在疫情期間各行各業均受到衝擊，其中低收入戶及中低收入戶受到影響甚鉅。

市府為體恤相關民眾生活艱辛，遭逢確診致生活更辛苦，物價又持續上漲，確有需要發放津貼以補足生活不足，也是市府應照顧弱勢族群之責任，因而辦理針對本市低收入戶、中低收入戶的確診者發放「染疫關懷津貼」，其中符合資格者每人發放1萬元。

謝國樑呼籲，本次核發對象為2020年1月1日至2022年12月31日曾為本市列冊之低收入戶或中低收入戶，且於此區間確診新冠肺炎而衛政單位查有確診紀錄者，可申請本次低收入戶及中低收入戶確診者染疫關懷津貼。

津貼申請日期自2023年7月3日起至2023年12月15日止，請符合資格民眾備齊身分證正本（未滿14歲持戶口名簿或3個月內戶籍謄本）、印章及確診者郵局存摺影本（未成年人可檢附本人或父母任1方存摺影本）至現戶籍所在地區公所提出申請。

社會處處長楊玉欣表示，本項津貼申請期限到今年12月15日，為避免開放申請初期因人數眾多影響發放速度，建議符合資格民眾無需急於近期申辦。