美國軍方情報系統日前披露，大陸039C新型柴電潛艇近期頻繁參加多項軍事活動，並配置了新式的巨浪-3潛射型長程核彈道導彈。對此，海軍前艦長呂禮詩指出，解放軍對我東部海域派出測量船及施放海上潛標（水文偵測儀器），極有可能是潛艦已經有在海底出沒；另外呂還提到，近期東部常常有漁民捕撈到深海魚，亦有可能是潛艦或偵測船造成的影響。

呂禮詩今（29）日接受《中時新聞網》專訪時指出，相較於核動力潛艦，解放軍的柴電潛艦噪音值更低，也就是說比核子潛艦更為安靜，再加上大陸潛艦有搭載絕氣推進系統，可以長時間在水下航行，且在電力推動的情況下，相當難以被發現。除此之外，呂還提到，中國大陸在21世紀初跟俄羅斯買了大量基洛級潛艦，此潛艦被美方形容「聽不到聲音」，解放軍勢必有將技術轉移到039C潛艦上。

除此之外，呂禮詩還表示，中國大陸在北部軍區「青島龍宮」、南部軍區三亞「亞龍灣」皆有佈署核動力潛艦，但東部戰區可能就是以柴電潛艦為主。據呂稱，柴電潛艦基地位於杭州灣、舟山島附近的大榭島跟象山港。

除了潛艦、偵測船出現在我東部外海，呂禮詩還說到，中國科學院還在該海域投放「潛標」，此種儀器會長期蒐集水下數據，每隔一段時間浮到海上，將偵測到的資料藉由衛星傳回中國大陸，且該計畫從2015年就開始實施了，專門調查台灣東部外海深度、鹽度、壓力、水下地形等資料。