土星從6月18日起在雙魚座逆行，將持續4個月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座受土星逆行影響的嚴重度，其中雙魚座、摩羯座、金牛座、雙子座首當其衝，事業和社交方面容易發生負面情緒和溝通方面等問題，需特別注意。

●第1組：雙魚座、摩羯座、金牛座、雙子座

受災程度：★★★★

▍雙魚座

土星在雙魚座的命宮逆行，影響程度將會有點大。無論是事業、感情、生活，其實問題的源頭都是情緒。所以，對抗情緒所帶來的負面干擾非常重要，這段期間應降低期望值，若覺得煩悶，就找些發洩情緒的途徑，或轉移注意力。另外也需注意財務管理，做好風險控制。

提示：保持愉悅，勿在心情低潮時做任何決定。

▍摩羯座

摩羯座在土星逆行期間，將需要被迫處理先前不管的爛攤子。例如，曾經搞砸的工作或一段感情結束後遺留下來的後續問題；與家人發生一些沒有結果的爭執，可能會感到沮喪，更會感覺有點鬼打牆，但只要相信，就能夠處理得妥善。

提示：相信自己，與人合作能事半功倍。

▍金牛座

金牛座在土星逆行期間，社交圈將會受到影響，朋友之間會因為一些事情變得莫名其妙彆扭起來，像是有話悶在心中卻不好好溝通，或因為賭氣而漸行漸遠等，同時也要注意和同事之間的關係，若在職場需要競爭，那就大方競爭，並鼓勵和肯定對手。

提示：有誤會就需及時解釋，不可忽視好好說話的重要性。

▍雙子座

土星在雙子座的第10宮逆行，將感受到比平時更多壓力，尤其在職場中需承擔更多責任，不過對部分人來說或許是好消息，因為更多責任也意味著更多機會。另外，若想換工作，此時是規劃的最佳時間。

提示：若感到吃力，及時尋求幫助。

●第2組：處女座、牡羊座、巨蟹座

受災程度：★★★

▍處女座

處女座在土星逆行期間正是迎接轉變的時刻，此時需認真思考目標，以及與人建立合作關係問題，而為了這些目標，對金錢的態度也必須有所改變，資源的利用與分配將對他們相當重要，能讓事業和人生更上一層樓，這是他們需要思考的問題。

提示：別浪費，把所有資源的作用發揮到最大。

▍牡羊座

對於牡羊座來說，在土星逆行期間想法可能會過於極端，例如，對某件事鑽牛角尖，或對事物上癮。好在土星逆行對他們影響程度並不大，但在大部分牡羊座的生活裡，會發現自己無法克制食慾或買東西花費太多問題。

提示：衝動想做一件事時，可多詢問身邊朋友意見。

▍巨蟹座

巨蟹座在土星逆行期間，將會在家庭或職業方面產生困惑和壓力，並且自信心受打擊產生一些新想法，也讓他們看清現實，此時不可因此一蹶不振，而是保持積極態度、認真生活，便會心想事成。

提示：難得糊塗，許多困難都是自己想像出來的。

●第3組：獅子座、天秤座、天蠍座、射手座、水瓶座

受災程度：★★

至於其他星座，在土星逆行期間影響不是那麼明顯。而他們需要做的，就是對抗土星帶來的不安感，可能會擾亂視野，並且引誘他們頻頻回頭，此時可好好檢視自己過去的失敗與錯誤，並找尋產生放棄的想法。但從另一層面來說，土逆也是最具智慧的導師，教導我們反省，學會探索自己，並及時調整目標。