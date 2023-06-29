白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說，他救了俄羅斯，使它免於內戰。

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變，但最後卻戛然而止。據白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說，這是他幫忙斡旋的結果。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，後來身為俄羅斯總統普丁小老弟的魯卡申柯只要逮住機會，就自吹自擂，說他如何解救莫斯科，免除了一場兵變。然而，戰爭專家認為，這是在「羞辱」普丁，擺明他自己做不到。

在瓦格納傭兵周六早佔領俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）後，他們就朝北向莫斯科推進，這時他們已擊落了7架俄羅斯軍機。就在普里格津率軍進逼莫斯科時，他突然撤軍，並達成協議，同意流亡白俄羅斯。

魯卡申柯鉅細靡遺，但毫無條理地說，他如何在周二舉行的明斯克會談中，分別和普丁及普里格津談判。據魯卡申柯說，普丁上周六打電話給他，強調沒辦法連絡上普里格津，可是稍後他一致電這傭兵頭子，就立刻得到回應。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）自稱，由於他幫忙說話，普里格津（Yevgeny Prigozhin）才得以保住一命。

魯卡申柯特別指出，雖然他致力折衝協調，但仍指示媒體和新聞秘書，別把他塑造成英雄，以利局勢緩和。他甚至說，由於自己說服普丁不要暗殺普里格津，這位傭兵頭子才得以保住老命。而魯卡申柯的說法暗示，連普丁都沒辦法，他卻成功化解了俄羅斯領導高層的圈內危機。

華府智庫戰爭研究所（ISW）專家在評估報告中指出，魯卡申柯會介入，很可能是想向克宮表明，他可以「在俄羅斯政治中成功、獨立地運作」。不過，報告中說，「不管是不是真的，魯卡申柯吹噓自己有能力操縱普丁最核心圈的權力掮客，對普丁來說就是種羞辱」。