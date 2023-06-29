民進黨總統參選人賴清德日前拋出補助私立大學學雜費的議題，行政院立即加碼要讓高中職學費全免後，今日行政院「神速」排入報告，正式拍板「私立大專院校生每年可獲得3萬5000元的補助」等措施。民眾黨黨團幹事長張其祿批評，簡直就是大型政策買票現場，難道蔡政府又想動編列數百億特別預算、舉債的歪腦筋？

張其祿表示，雖然對於政府照顧年輕人及弱勢學生的初衷表示支持，但教育是國家的百年大計，目前政府仍僅以大量貼補、治標不治本的政策方式解決教育系統性危機。

張其祿說，民進黨執政7年後終於才想起了關心學生需要？為挽救民意支持度，行政院再以神奇的高速通過賴清德的提議，並且在未清楚交代財源、無視國會監督預算的情形下，就大肆宣傳將在2024年2月總統大選後上路，試圖討好年輕選民，簡直就是大型政策買票現場。

張其祿直言，依行政院公布消息，教育部本次提出拉近差距「1＋3」方案，進一步減免私立大專學雜費3.5萬元，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬、全面落實高中職免學費，及精進學貸申貸及還款措施等3大配套措施；行政院宣稱此方案將由「行政院額外編列預算，由政府全數支應，不會排擠現有教育預算，更不會增加學校負擔」。

他說，如此來看，蔡政府依舊沒有交代錢從哪裡來，難道蔡政府又想動「編列數百億特別預算、舉債的歪腦筋？」或是又試圖「繞過國會及民意對預算監督？」在執政7年來國債創新高下，蔡政府繼續如此缺乏財政紀律及忽視民意的行為令人汗顏。

張其祿強調，目前行政院拍板的高中職學費全免規劃沒有「排富條款」，這在社會資源分配上可能就不公平；而這種大撒幣政策直接要國民一齊埋單，對之前「失敗教改犧牲品」、「22k政策受災戶」及「低薪、高房價重災區」的七年級生青年人、三明治世代合乎世代正義及公平嗎？

張其祿認為，補助私立大學學生學費雖有必要性，但這樣仍未解決私立大學招生不夠、體質不佳狀況，部分私立學校可能仍要面臨倒閉。

他提醒，政府挹注大量資源補助學費僅幫助到學生端，卻對對整體高教體質及結構不進行建設性幫助、治標不治本，未根治高教崩盤危機，難保錢燒完了、補貼政策不能延續時，不但兩頭空之外，還對原本受補助弱勢者造成傷害。