壞年冬也能出好筍！CRIF中華徵信所29日公布「台灣大型企業排名TOP5000」，儘管2022年在經濟條件內外相煎，台灣5000大企業單靠當年前3季的出色業績表現，營收總額仍有年成長，較2021年微幅成長1.03％，以43兆1,552億元連續兩年創下歷史新高。

CRIF指出，2022年的經營條件十分不佳，5000大企業稅後純益年衰退21.54％、僅4兆3,611億元，所幸仍是歷史次高記錄。尤其，台電和中油兩大國營事業大虧的拖累，導致稅後純益總額平白減少了4,140億元。

雖然如此，5000大企業稅後純益總額在2022年達到4兆3,611億元，CRIF指出，拉長時間序來看，該值自2013年的2兆181億元開始顯著成長，及至2022年的4兆3,611億元，成長幅度高達116.10％，印證台灣產業華麗轉身的成果。

另一方面，CRIF分析，以代表獲利率的「純益率」表現來看，5000大企業自2013年的5.92％一路揚升到2021年的13.01％，成長幅度達119.76％；即便2022年純益率下滑至10.11％，也仍然是歷史次高，「這反映了5000大企業，正逐步邁向高獲利率時代！」

上述企業經營最新數據，來自CRIF中華徵信所最新出版的「台灣大型企業排名TOP5000」。CRIF指出，2022年不是個安靜的年，外有高通膨、美國升息、俄烏戰爭及中國大陸疫情封城多重利空影響，使全球經濟放緩、工業需求減少、國際客戶調整庫存；內有疫情大爆發及「防疫保單」之亂，使得企業經營十分困擾。

就5000大企業的稅後純益總額，CRIF指出即使不看2021年的5兆5,587億元高點，由2013年的2兆181億元成長至2022年的4兆3,611億元，成長幅度也高達116.10％，印證台灣產業華麗轉身的成果。如果以代表獲利率的純益率表現來看，由2013年5.92％一路揚升到2021年的13.01％，成長幅度達119.76％；即便2022年純益率下滑至10.11％，也仍然是歷史次高，CRIF認為這反映5000大企業正逐步邁向高獲利率時代。

CRIF表示，以台灣產業在全球供應鏈的整合能力，以及建立的客戶高黏著度的優勢，挺過全球產業的庫存調整期後，5000大企業仍將蓄勢待發。不過CRIF也指出，面對淺碟經濟的特質以及地緣經濟的轉變，台灣產業需要進行五個「固本」布局，以保有既有優勢並持續擴展。