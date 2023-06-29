2024總統大選火熱開打，蔣市府再借將！侯友宜昨（28）宣布由金溥聰接任競選辦公室執行長，侯辦發言人團隊今日舉行秘密會議，據悉，發言人團隊頭7月將由蔣市府的台北花卉副董黃子哲辭官接手，發言人群包含雙北市議員江怡臻、呂家愷、柳采葳與詹為元，還有王敏旭、吳亮賢與陳柏翰共計7人，日後也持續擴充成為競選辦公室。

昔日侯友宜借將前新北市府副發言人蔡畹鎣，給台北市長蔣萬安擔任競選團隊副發言人，如今繼市政顧問陳國君後，蔣市府再借將黃子哲至侯友宜競選團隊，而黃子哲現任蔣市府台北花卉副董事長，為資深國會助理、政治評論員出身，獲得吳敦義、江啟臣、朱立倫三任國民黨主席重用。

今日金溥聰召集所有發言人團隊舉行會議，黃子哲意外現身，被稍早參加侯辦記者會的媒體發現，當時侯辦人員僅表示黃是來洽公，不過事實上，黃是由金溥聰找來，接掌侯辦發言人團隊，據了解，黃子哲已向北市府提出辭呈，預計在7月後加入侯友宜競選團隊負責發言體系。

侯友宜競選工作室發言團隊成員，包括新北市議員江怡臻、呂家愷，以及去年競選市長連任時的發言人陳柏翰、吳亮賢與王敏旭，隨後團隊又新增柳采葳、詹為元後，全部發言人團隊仍皆為「七、八年級」生。

而原本負責媒體業務的選辦工作室執行長張其強，先前也接任國民黨副祕書長，將扮演黨與侯辦間重要橋樑；目前張也已開始全台跑透透，參加國民黨共識營等工作，也為侯友宜全台活動先布局。