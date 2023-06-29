中興大排變「乳白牛奶河」，環保局揪元凶、民代盼重罰。

台中市大里區中興大排28日被發現疑遭人排放廢水，整條水色乳白有如「牛奶河」，台中市議員江和樹通報環保局追查，發現德芳南路1處工地清洗披土桶槽後直接將水排入大排，依法可開罰3萬以上、300萬元以下；江和樹29日再次前往水色已恢復，呼籲市府重罰。

環保局人員後續再至該大排巡視，水色已漸恢復。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

環保局查獲大里區德芳南路1處工地稍早清洗披土桶槽，所產生之廢水未有效收集處理，直接排入側邊水溝，其廢水沿溝渠流入大里運動公園旁大排。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

有民眾28日發現中興大排鄰近大里運動公園河段疑似遭到排放廢水。大里里里長李錫全表示，昨日4點多有點要下雨樣子，推測可能是上游有人藉此排放汙水，結果雨沒有下下來，但整條河水都變白；前幾個月也有發生類似情形，有味道且死了很多魚，不過這次只有水色變白，是否為同一業者排放無法確定。

環保局表示，他們28日下午16點59分接獲陳情，隨即派員前往大里運動公園旁大排稽查，現場確認大排遭排放白色廢水，人員持續沿上游追查，查獲大里區德芳南路1處工地稍早清洗披土桶槽，所產生之廢水未有效收集處理，直接排入側邊水溝，其廢水沿溝渠流入大里運動公園旁大排。

環保局將依《水汙染防治法》第30條規定告發並加重處分，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並責令業者將排放廢水管線封死；人員後續再至該大排巡視，水色已漸恢復。

江和樹表示，他昨天接獲民眾通報中興大排河川汙染前往查看，一看還以為河川流的是牛奶，整條溪水色乳白直接變成「牛奶河」，痛批「真的有夠扯」。他通報環保局後發現有工地業者將油漆、廢棄物等排入大排造成汙染，「實在太惡劣」。

他說，如果環保局針對業者開罰只有罰3萬元，百姓根本無感，「說難聽一點，說不定10年都還抓不倒1次」，3萬元對業者不痛不癢。工地做這種事本來就違法，要求環保局重罰。