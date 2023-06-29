一名男網友分享，去女友家吃飯的時候，女友媽媽打了一個噴嚏，鼻涕就落在菜裡面，但女友父親眼睛都沒有眨，夾起來就吃下去，讓他看了瞬間沒了胃口，跟女友抱怨，對方卻不以為意，只說了一句，爸媽感情很好，經常互吃口水，讓他崩潰直呼，吃口水跟吃鼻涕是兩回事吧？

一名男網友昨天在網路論壇《Zuvio》上分享，前幾天去女友家吃飯，女友媽媽突然打了一個噴嚏，下秒他就目睹女友媽媽的鼻涕噴進一道菜裡，他還沒有反應過來，女友爸爸就動手把那口菜夾起來吃掉了，讓他當場傻眼，瞬間食慾盡失。

男網友表示，事後女友看他表情不對，詢問他怎麼了，他才將說出整件事，怎料女友卻一臉淡定地說「喔！這很正常啊！每天都發生。」並解釋說爸媽感情很好，是會互吃口水的關係，但他聽了仍無法接受，畢竟吃口水和吃鼻涕是兩回事。

男網友指出，如果女友的媽媽是故意把鼻涕噴到菜裡，就是為了讓女友爸爸吃的話，那未免也太噁心了，整盤菜都是鼻涕，誰知道女友媽媽在煮飯的時候，是不是也噴了一堆鼻涕進去？真的太可怕了。

根據新北藥師公會網站的資訊，鼻腔之所以會產生黏液，主要是為了保持鼻腔黏膜濕潤，當鼻腔黏膜存有越多灰塵、髒東西，就越容易出現感染症。鼻涕與痰液中充滿著許多病菌和抗病毒的物質，因此打噴嚏或咳嗽後務必要洗手，才能減少病毒四處散播。