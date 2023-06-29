熱刺前鋒孫興慜。（美聯社資料照）

Son Heung Min .

A goal .



Football match : South Korea vs Syria .

World cup 2022 qualification , third round , area Asia .

The day : 7 October , year 2021 .

Result : South Korea 2 - 1 Syria .

Main referee : Abdulrahman Al-Jassim ( Qatar ) . pic.twitter.com/IX2oOLGDTJ — Thanh Vinh 90 (@Thanhvinh89gma1) August 26, 2022

日籍球星大谷翔平昨（29日）展現二刀流本色，投手丘上斬獲10張老K，打擊更是繳出單場雙響炮，不過南韓媒體《體育韓國》卻聚焦在大谷翔平開轟後的慶祝動作，認為是在模仿自家足球英雄孫興慜進球後的招牌手勢。

大谷翔平結束投球任務後，7局下轟出該場比賽第2發全壘打，擴大球隊領先，大谷翔平回到休息區接受球隊表揚後，將頭上的武士盔「兜」交給隊友阿坎塔拉（Sandy Alcantara），並用雙手比出拍照手勢，沒想到這一幕卻在南韓引發熱議。

效力於熱刺的南韓前鋒孫興慜，只要破門得分後，會用手指擺出用相機照相的手勢，隊友也會以同樣動作配合慶祝，孫興慜曾表示，因為進球對他來說是美好的回憶，自己會想用相機來記錄這個瞬間。《體育韓國》以「大谷翔平開轟動作，是否模仿了孫興慜？」為題指出，不能確定大谷翔平是否因為孫興慜才會做出這手勢，拍照慶祝動作很常見，雖然有些相似之處，但要直接說抄襲可能不太合理，《體育韓國》隨後也強調2人共同點，「亞洲歷史上最好的足球員和棒球員，因為類似的慶祝動作而被討論在一起，這很有趣。」

阿根廷國腳狄馬利亞（Angel Di Maria）只要進球後，會以雙手做出帶著天使翅膀的愛心手勢，這是他標誌性的招牌動作，狄馬利亞本人解釋，這慶祝手勢代表自己對家人的愛，也是回饋一直給他支持的球迷，同時與他的名字「天使」相呼應。孫興慜過去也曾使用這套慶祝手勢，是否也能被認為是「抄襲」狄馬利亞？