南投縣中寮鄉洪姓男子因缺錢，想買槍轉賣賺差價，循線有意以30萬元向莊姓同學購槍，卻付不出10萬元訂金，在洪家門口起爭執，洪男從包包中拿出預藏藍波刀朝莊男狂刺6刀，腹腸露出，因失血過多倒臥車旁地上送醫不治，南投地方法院日前審理後，將洪男以殺人罪判刑14年。

判決書指出，洪男經濟拮据，想買槍轉賣賺取差價，去年5月請廖姓同學幫忙詢問購槍管道，循線願意以30萬元向莊姓同學購槍，莊男要求先付訂金10萬元，但洪男沒有依約支付訂金，去年5月30日雙方在南投市一家禮儀社談判，洪男慘遭毆打，禮儀社老闆制止，莊男開車載洪男回中寮家中拿10萬元訂金，雙方再度在洪家門口起爭執。

洪男基於殺人之犯意，以戴有手套之右手拿出預藏在隨身包包的藍波刀，朝莊男腹部、腿部等狂刺6刀，腹腸露出，莊男摀住肚子逃出車外，因失血過多倒地，洪男的家人聽到爭吵聲外出查看，趕緊叫救護車將莊男送南投醫院急救，莊男因左髂動脈斷裂出血、腹腔內積血，引發低血容性休克死亡。

洪男在法庭中只承認傷害致死，強調他沒有殺人，因為遭圍毆所以帶藍波刀防身，當時他先遭毆打逼迫簽本票，接著被莊男強押回家取款，造成躁鬱症發作，持刀狂刺莊男，事後他留在現場就是自首。

但法官認為，洪男沒有被限制自由，卻持藍波刀攻擊手無寸鐵莊男，事後還以LINE視訊向朋友直播，自稱他說被圍毆逼簽本票，本票的意思要讓他死，這樣他要拖一個人一起死，接著鏡頭拍攝倒在地上血泊中的莊男；另有證人聽到洪男行兇時大喊「呼伊死」，因此將洪男依殺人罪判處有期徒刑14年，褫奪公權10年，全案可上訴。