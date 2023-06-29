28日晚望安沙灘有母綠蠵龜上岸產卵。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

全國第一座綠蠵龜保護區－望安綠蠵龜保護區，昨傳出喜訊。派駐於「澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區」之澎湖海洋生物研究中心的專業團隊回報，發現已有2隻母龜上岸產下2個卵窩，其中一隻產卵紀錄還可追溯至1995年，是相當年長的海龜媽媽。

澎湖縣政府農漁局表示，為保護全球性的瀕臨絕種的綠蠵龜及其產卵棲地，澎湖縣政府於84年1月將望安島沙灘公告劃設為野生動物保護區。這個喜訊也顯示對此沙灘的維護有相當成效，並已請專業團隊進行調查維護，持續追蹤這些卵窩孵化情形，後續將針對體弱、未能順利脫殼而出的海龜寶寶進行專業救護，期能讓小海龜們都可以順利迎向大海。

全球總計有7種海龜，但台灣地區就有綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜和革龜5種海龜，並以綠蠵龜最常見，但數量並不多，因此行政院農委會於1989年依野生動物保育法，將5種海龜皆列為瀕臨絕種保育類野生動物。

農漁局指出，澎湖縣望安鄉是綠蠵龜重要繁殖棲地，也是台灣地區目前僅存較穩定的產卵地，每年5月至10月為其繁殖季，晚上8時至隔日清晨5時為保護區管制時間，請民眾切勿擅闖干擾，以免觸犯野生動物保育法相關規定，違者處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六萬元以上三十萬元以下罰金。

綠蠵龜體型屬中大型海龜，除繁殖季節登陸產卵外，終生棲息水中。成熟海龜於生殖季時會洄游至原出生地附近海域交配，母龜並於附近活動待龜卵成熟後在滿潮的夜晚上岸，於海水不易沖刷的沙灘旁的草地或草地邊緣產卵。

此時會先以前肢挖掘一個約1平方公尺的大洞，以容納龜身，再以後肢挖掘一個約60至80公分的小洞，以備產卵之用。母龜產卵一般約需15分鐘，產完卵後再撥土掩埋，然後爬回大海，整個過程約花費1至2小時。每隻母龜在一個產卵季節可以生3至7窩卵，產卵間隔期約為兩週左右，每窩約100個卵，一隻母綠蠵龜平均2至4年才會再上岸產卵。