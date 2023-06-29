新竹市稅務盃3對3鬥牛籃球賽將於7月29日即將在新竹市立體育館熱鬧開打，即日起至7月7日止開放線上報名。稅務局指出，報名倒數9天，目前已有147隊報名，活動當日有邀請攻城獅隊球星秀球技、中華大學啦啦隊表演，歡迎民眾踴躍報名。

近年籃球運動在大新竹地區相當火熱，光復高中今年度寫下HBL高中籃球聯賽二連霸紀錄，SBL也睽違4年後重返新竹市進行比賽，同時也是WSBL首次跨出雙北來到新竹比賽。

稅務局長蘇蔚芳表示，稅務盃3對3鬥牛籃球賽自93年開辦至今，已邁入第18屆，深受全國熱愛籃球運動朋友的喜愛。今年恰逢民法成年年齡下修為18歲，為提醒注意地價稅、房屋稅及土地增值稅等租稅權益。

稅務局指出，今年稅務盃籃球賽活動主題，特以「18歲（稅）It’s Your Turn」作為核心理念，藉由推廣籃球運動，提倡國民動態休閒活動之外，也讓納稅人了解當前重要的稅制，加強民眾依法納稅的觀念。

籃球運動不分男女老少，本賽事分為少年男子組、少年女子組、青少年男子組、青少年女子組、青年男子組、青年女子組、社會男子組及社會女子組同場競技，總隊數以240隊為限，詳細報名資訊請至「新竹市稅務局三對三籃球賽報名系統網站」查詢。

稅務局說明，為鼓勵民眾參加稅務盃籃球賽，不僅免報名費，活動當天捐贈當期尚未開獎雲端發票5張或紙本統一發票10張，即可兌換宣導品1份或玩租稅遊戲（數量有限，送完為止），讓大家參加籃球運動之餘，還可以做公益。