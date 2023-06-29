台東86歲盧女士經常忘記鑰匙放哪裡，加上不願意就醫，與女兒屢次為此爭吵，加上一般失智鑑定得往返醫院數趟，台東基督教醫院看見失智長輩抗拒就醫的問題，新增銀髮智慧門診並提供一站式失智鑑定檢查，只需半天即可完成初期所需篩檢。
盧女士常忘記鑰匙放哪裡，甚至懷疑被女兒藏起來，母女屢屢因此爭吵。女兒說，都快要精神耗弱了，她好不容易向公司請假，還得連哄帶騙，才能說服排斥到醫院讓媽媽出門就醫，經東基治療並協助轉介適合的長照資源，如今盧女士情緒逐漸穩定，家人也學會溝通技巧。
由於多數失智長輩沒有病識感，擔心遭受異常眼光或有被害妄想等精神行為，抗拒到醫院接受失智鑑定。其中以輕、中度失智症者最為明顯，有家屬直言「到醫院就像上刑場」。
依照一般失智鑑定流程，從掛號看診到最後看報告，往往要到醫院3、4趟。東基失智共照中心今年1月起針對困難就醫長輩試辦一站式鑑定流程，每月約6至8人次使用。
獨居南迴鄉鎮69歲羅先生有疑似失智行為，經當地衛生所轉介，東基失智共照中心個管師聯繫上羅先生遠嫁外縣市的女兒，女兒返鄉陪羅先生就醫檢查，「一次完成所有檢查真的好棒」，而羅先生經治療並參加日間照顧中心的活動課程後，情緒暴躁、夜晚睡不好等失智行為也減緩。
神經內科醫師施昱丞呼籲，若發現家中長輩的常重複發問或購物、容易忘記近期發生的事、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事物、在自家周圍迷路而找不到回家的方向、會誤認鏡中的自己是另一個人、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱，對喜歡的事物失去興趣、容易不尋常的生氣或激動反應等情況出現時，可至東基銀髮智慧門診尋求協助。
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