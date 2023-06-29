盛餘表示，去年銷量因去化庫存而減少，去年下半年銷量較去年上半年減幅達3成以上，而國際鋼價目前還在探底盤旋，市場普遍觀望，今年第二季將延續第一季鋼需疲弱狀態，雖然去化情形略有改善，但需求仍未有拉動，今年第二季銷量無法回到去年同期熱度，單季銷量減幅預估亦將超過3成，而即將面臨下半年，目前存貨去化差不多，在國內外鋼廠看好第三季鋼市復甦機會日益增加下，盛餘以此期待銷量成長。盛餘預估，第三季鋼價會是個良好反轉點，第三季會比第二季好些。

盛餘鍍製產品內、外銷比例，今年前5月內銷占72%、外銷占28%。盛餘提到，外銷接單受到鋼價影響，營收內銷則較穩定，公司也減少海外銷售量，專注內銷。而鋼價方面，中鋼7月盤價續跌，預估8月將止住跌勢，國際盤也認為下跌空間已不大，後續關注大陸供需狀況，推升鋼價反彈回升，不過後續狀況仍不容易判斷。

盛餘說明，目前供需最大影響仍是大陸產能跟消耗量，大陸一年產能大約10億噸、全世界約18億噸，大陸影響鋼鐵消耗量大因素為建築業等房地產相關產業，然大陸今年前五月新屋開工面積年減22.6%，目前一個月平均新屋開工面積為8503萬平方米，相比鼎盛時期的每個月1.5億平方米，僅全盛時期一半水準，目前需求量難以走揚，將帶動後續鋼價能否止住，持續關注大陸政府態度，目前傳出大陸政府要求減產力道擴大，若屬實則將如中鋼所言，8月會是鋼價拐點向上，進而推升公司外銷訂單量。

盛餘外銷區域性分布，著重於加拿大、澳洲、東南亞、馬來西亞，而歐洲鋼價低，加上距離較遠，歐洲鍍鋅鋼材大部分都是由印度供應較多。盛餘先前也外銷過美國，美國市場全盛期銷量高達1.5萬噸，目前幾乎為零，主要受到外銷競爭激烈，加上關稅問題限制等，影響出口各國銷量。

盛餘跟中鋼集團採購量大約占8成左右，少部分來自日本，還有低價報價熱軋供應，視情況隨機購買。中鋼供應尺寸靈活性高、地點方便等，盛餘採購量集中在中鋼，而下半年鋼價不明朗，預估盛餘下半年採購比率變化不大，不過若下半年鋼價以上漲走勢呈現，中鋼價格調整上較國際廠慢，在價格上會較有利。

先前提到太陽能產業將成為未來營收趨動力之一？盛餘表示，太陽能產業訂單量能占比不高，目前5-10%，但預估之後數量會慢慢增加。

盛餘日前股東會落幕，盛餘去年每股盈餘1.57元，股東會中通過公司111年度盈餘分派承認案，每股配息1.03元，股利配發率為66%，以周四收盤價25.5元計算，現金殖利率4.03%。除息交易日為7月13日，並於8月15日發放現金股利。股東會亦順利改選董事11人(含獨立董事4人)，會後董事會，盛餘北村宗一順利續任董事長兼執行長；而許清俊退休，由企業服務部門副總經理洪世強接任總經理一職，本周五起正式生效。