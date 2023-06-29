太魯閣國家公園管理處在奇萊東稜的大理石營地興建避難山屋，可容納12個床位，有加壓艙、儲水設備以及生態廁所，太管處今天說，因高山建材運送不易，將請空勤總隊黑鷹直升機協助載運任務，7月2日至12日封閉合歡山小風口停車場進行吊掛作業，7月14日組裝完成，待驗收通過，就會盡速開放。

太管處去年同時完成北鞍三叉避難山屋，提供山友多個避難處所。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處表示，奇萊東稜包含奇萊北峰高度3607公尺、磐石山3106公尺、太魯閣大山3286公尺、立霧主山3070公尺、帕多魯山3101公尺等多座3000公尺以上的高山，是不少山友喜歡挑戰的登山路線，因路程長，地形險峻，且天氣變化大，也容易發生山域事故的路線。因此太管處積極規劃避難山屋，供緊急狀況使用。

太魯閣國家公園內的奇萊東稜，是山友挑戰的熱門路線。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處進一步表示，去年就在奇萊東稜完成「磐石中峰」及「北鞍三叉」2座避難山屋。由於「北鞍三叉」山屋約位於登山路線的中間，往東到中橫岳王亭出口，或是往西到合歡山，都約需3至4天時間，因此規劃增建「大理石營地避難山屋」，讓山友多一個避難的處所。

太管處指出「大理石營地避難山屋」，可容納12人避難，加上打地鋪最多16人，山屋中會放置加壓艙(PAC)，可助高山症的山友快速緩解。另考量高山水源退卻，山屋也設置儲水設施，山屋外有生態廁所，解決山友需求，減少高山環境衝擊。

太管處將於7月2日至6日吊掛大理石避難山屋所需建材，屆時合歡山小風口停車場將封閉。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

因運送山屋建材，太管處協請空勤總隊直升機協助吊掛，7月2日下午6時至7月12日將於合歡山小風口停車場進行建材吊掛作業，屆時合歡山小風口停車場暫停開放，奇萊東稜登山路線北鞍三叉營地、大理石營地也禁止紮營，預計7月14日組裝完成，驗收通過，就會盡速開放。