女星「大牙」周宜霈、郭源元接連指控陳建州（黑人）性騷擾，連帶讓當年從《我愛黑澀會》的女星一舉一動成為焦點，其中，從黑澀會美眉出道的「南霸天」妖嬌，就在IG用全黑圖寫下：「當下的第六感告訴我不對勁，這個故事說出來只會被人笑」，由於時機敏感，不免引發聯想。

妖嬌是前黑澀會美眉，擁美艷外表和火辣身材，近年以「DJ Swallow」活躍DJ界，在各大音樂節、派對活動都可以看到她的身影。妖嬌今（29日）凌晨則在IG用全黑圖寫下：「對方沒有伸出狼爪，所以我沒有被侵犯到，但的確那時候當下的第六感告訴我，不對勁」。

妖嬌意有所指感嘆：「這個故事說出來只會被人笑，總之，願所有被傷害過的，早日康復」。雖沒有指名道姓，但因時機敏感，發文不免引發聯想，不過截至發稿前，妖嬌沒有再對此多做發言。

詩亞IG限動全文。（圖／詩亞 Instagram）

無獨有偶，《黑澀會》班底詩亞（舊藝名：斯亞）在IG限時動態曬全黑圖：「還是深信那句從小聽到大的話，善惡終有報，不是不報，時候未到。要為人善良，而不是偽善」，詩亞還意有所指寫下：「如果某一天，一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝，天道好輪迴，蒼天饒過誰？」

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