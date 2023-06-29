一心戲劇團76歲老團長孫榮輝年輕時的連台本戲《孫臏鬥龐涓》將重現，由孫富叡擔任編劇、郎祖筠執導，孫詩珮、孫詩詠主演，呈現劇中驚心動魄的佈陣、鬥法場面，也將傳統戲曲變得更現代化。

2006年時，一心戲劇團首次將連本戲《孫龐》濃縮改編為《戰國風雲馬陵道》，並邀來京劇天王朱陸豪執導，於北中南舉辦過大型戶外公演。孫富叡當時是第一次嘗試為龐涓翻案，他認為「一個人的壞，絕對不會毫無理由。」因而設計了鬼谷私偏孫臏，且孫臏狂傲、目中無人的橋段，才埋下龐涓弒師殘兄的種子。

他表示，當時很多戲曲界的老前輩看了之後有點不習慣，「好像我們把孫臏演成壞人，而龐涓變成好人了。但我們的目的，不是幫壞人找藉口，而是想帶大家反思一下這個『壞』，是不是你我一起造成的？」

但當時的改編版本，有許多年輕觀眾喜歡，如今，事隔十七年，《孫龐》重新登場也再翻新，在導演郎祖筠帶領下，讓傳統戲曲的節奏變得很現代，整體的舞台呈現也將在簡約大氣中，更能聚集在演員身上。而驚心動魄的佈陣、鬥法場面，也邀請到戲曲名師劉光桐擔任武戲導演。演出將於7月1日至2日在台灣戲曲中心大表演廳登場。