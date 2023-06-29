一名58歲女性停經1年，卻在前陣子發現月經出現近2個月，還發現分泌物有異味，就醫後才發現確診子宮內膜癌，所幸接受手術後，身體已經恢復正常。醫師表示，子宮內膜癌好發於50歲至70歲女性，其中以停經婦女為多數，若陰道出現異常出血，應儘速就醫。

萬芳醫院婦產科醫師林承翰表示，58歲簡小姐1年前停經，月經卻突然在近期出現，起初以為身體處在適應更年期的階段，未料出血持續近2個月，擦拭時發現有異味的分泌物，到醫院做子宮內膜切片檢查，診斷為子宮內膜癌，所幸手術分期治療後，身體復原、狀況良好，已經可以出門到處遊玩。

林承翰指出，子宮體癌中以子宮內膜癌最為常見，近10年有快速增加的趨勢，好發於50歲至70歲婦女，停經婦女又占多數。早期子宮內膜癌常因停經後陰道異常出血，停經前的婦女徵兆包括經血莫名增多、月經出血期過長或不正常出血。此外，也有些病人同時伴隨有貧血、倦怠及下腹疼痛等症狀。

林補充，肥胖、糖尿病、婦科癌症家族病史、未生育過、停經後使用雌激素賀爾蒙補充者，都是導致子宮內膜病變危險誘因，建議上述民眾定期接受經腹部或經陰道超音波。

林承翰提醒，婦女若出現前述症狀又是高危險族群，務必及早就醫，且子宮內膜癌早期治癒率高，鼓勵有症狀的婦女積極尋求醫療協助，也不要行服用與補充賀爾蒙藥物或購買來源不明的補品。