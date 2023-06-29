漁業署長張致盛（右）、嘉義縣長翁章梁還以吳郭魚玩具布偶上演「挑魚刺Live吃播秀」，傳授孩子們挑魚刺正確撇步。（呂妍庭攝）

會中嘉義縣長翁章梁隨機問學童知道什麼魚？全場瘋狂舉手搶答。（呂妍庭攝）

會後漁業署長張致盛也實地了解學童營養午餐食用魚肉的狀況，學童都誇加菜的魚肉厚呷！（呂妍庭攝）

「大魚樂家」由漁業署委請財團法人台灣養殖漁業發展基金會執行，活動包含萬花筒劇團演出的鱻旅奇緣音樂劇。（呂妍庭攝）

為推動食魚文化，漁業署攜手地方政府在全台30所國小巡迴推廣，今在嘉義縣民雄國小舉行首場「2023鱻旅奇緣－大魚樂家」活動，會中嘉義縣長翁章梁隨機問學童知道什麼魚？不但全場瘋狂舉手搶答，學童也接連講出10多種魚種，讓翁章梁、漁業署長張致盛出乎意料，尤其聽到有學童講出「老鼠斑」時，張致盛更顯得驚訝不已。

「大魚樂家」由漁業署委請財團法人台灣養殖漁業發展基金會執行，活動包含萬花筒劇團演出的鱻旅奇緣音樂劇，首創以音樂劇方式推廣食魚，張致盛及翁章梁還以吳郭魚玩具布偶上演「挑魚刺Live吃播秀」，傳授孩子們挑魚刺正確撇步，隨後透過有獎徵答、遊戲體驗，讓學童在輕鬆氛圍中認識豐富漁業知識。

「我真的很驚訝，民雄國小3、4年級學童能認識這麼多魚種」，張致盛說，尤其竟然有人能說出石斑魚其中一種品種「老鼠斑」，還說北部孩子最熟悉的就是鮭魚，大讚嘉義縣的孩子不簡單。

張致盛說，台灣四面環海，但很多消費者對台灣的魚認識不多，漁業署結合相關活動，從校園做起，很多家庭忌諱魚刺的問題，今年把如何挑魚刺教學融入主題，要導學童如何挑魚刺，從校園扎根，讓很多家庭因為學童喜歡吃魚，進而去消費台灣的漁產，支持產業、支持漁民。

翁章梁表示，現場許多小朋友都說喜歡吃魚，還樂於分享自己喜歡吃哪種魚，代表吃魚的文化沒有消失。透過活動讓孩子們從小就喜歡吃魚，學會如何挑刺，長遠來看可增加魚肉的需求，對漁業市場產生正面影響。

今活動包括行政院政務顧問陳冠廷、民雄鄉長林于玲、縣議員林淑完、林秀琴、簡嘉億等人出席，與師生們齊唱跳食魚歌，氣氛非常歡樂，會後張致盛也實地了解學童營養午餐食用魚肉的狀況，學童都誇加菜的魚肉「厚呷」！