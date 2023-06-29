宜蘭市公所為充實學童暑期文化休閒活動質量，從7月11日至8月19日規畫多場夏知研習營課程，有「幸福手作課」等多種課程，市長陳美玲期盼，藉由多元化的研習課程，提供同學除了課堂功課外的另類選擇。

市公所表示，研習課程多元，有張羽承老師「幸福手作課」、外籍老師亮亮「英語學習力」、草莓老師「指尖的魔法音樂盒－拇指琴」、王德馨老師「動手做繪本」、吳明興老師「專心玩桌遊」、盧俊良（嚕嚕米）老師「科學遊戲」、曾心嫺老師「藝術遊樂園」、黃一珠老師「玩烘焙－親子同樂會」等豐富課程。

陳美玲表示，市公所希望藉由多元的課程讓大家可以從中激發個人興趣，延伸未來專長或是生活樂趣；宜蘭市是重要的文教區域，孩子從小的教育學習與民眾的終身學習我們不遺餘力，我們不只讓孩童擁有健康、充實的暑假生活，也創造孩子們無限的想像力及未來成長的養分。

暑期夏知線上研習營活動自6月30日中午12時30紛起採線上報名，額滿為止，市公所表示，相關訊息請洽宜蘭市立圖書館一樓服務櫃檯03-9355604，或至粉絲團專頁（https://www.facebook.com/ilancitylibrary/）洽詢。