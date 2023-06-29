台中一名人夫志明（化名）指控妻子生完2胎後就拒絕恩愛，去年他檢查行車紀錄器時意外發現妻子外遇，還上摩鐵開房間，怒向妻子提告求償百萬。法庭審理時，人妻則辯稱，是去汽車旅館學習「咖啡沖泡」，不過法官不採信其說詞，判她須賠償12萬元。

據判決書指出，志明（化名）主張與妻子結婚迄今逾12年，婚後育有2名未成年子女，為雙薪家庭，但家庭所有支出概由他薪資負擔，怎料妻子自2015年生完小孩後，即與其分房並拒絕為親密行為及互動，而他因在國外工作，與妻子均是遠距互動。

志明表示，在2019年左右開始察覺有異，後因妻子請他協助更換汽車行車紀錄器之記憶卡，去年10月初他檢查錄製功能是否正常儲存時，發現妻子已長期與一不知名男子交往，利用不用接小孩或請特休假之際，私下與該名男子相約前往汽車旅館約會，並與其發生數次性行為，因此怒向妻子提告侵害配偶權，求償100萬元。

法庭審理時，人妻辯稱，生完孩子後丈夫即藉口小孩太吵影響睡眠而分房，並以長期服用慢性病藥物為由，多年來不願發生性關係，卻在越南工作時常常出入聲色場所，她是考量小孩年幼，不願其等面對父母離異之衝擊遂隱忍至今。

人妻表示，因子女已上小學，而她於醫院美食街咖啡店工作，因多年未入職場，亦不曾接觸過咖啡相關產業，在專業知識及技能有所欠缺，因緣際會結識小王，2人相約見面由小王教導她沖泡咖啡之相關事宜，因未能找到有水槽且獨立空間之合適場地，才會相約前往汽車旅館學習咖啡沖泡事宜，2人間並無逾越男女界限之情事。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小王曾傳訊「今天應該裡外都吃飽了吧！」，人妻回以「我好飽、講得好妙喔、裡外都吃飽了」、「可是好久才見面一次，兩個月」，而人妻又稱「我又不會咬下去」，小王則回「是很癢，剛剛很癢」。

法官認為，2人間曖昧互動，確實已逾越一般異性友人間正常社交行為之關係，而人妻於婚姻關係存續期間，先後與小王前往汽車旅館而有不當交往等情，已侵害丈夫配偶權，判女方須賠償12萬元。