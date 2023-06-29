2013年長榮航空拍攝的一部廣告讓台東伯朗大道爆紅，捧出經典景點奉茶樹（俗稱金城武樹），公司順勢認養該棵茄苳樹，期間一度因颱風侵襲倒塌，經日本樹木醫團隊救治，讓它至今屹立在伯朗大道上。長榮在認養奉茶樹邁入10周年之際，今日與樹木醫團隊重回池上義診，修剪枯枝、調查土壤及調整鋼索支架，助它持續茁壯。

長榮航空因奉茶樹與台東池上鄉結下深厚情緣，帶動池上鄉絡繹不絕的觀光人潮，創下每年500萬人次的旅客量。長榮近年也持續贊助台東的國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，並連續8年將池上米列為機上餐指定用米。

長榮航空與日本樹木醫團隊重回池上替奉茶樹義診，修剪枯枝、調查土壤及調整鋼索支架，助它持續茁壯。（陳祐誠攝）

長榮2013年6月推出的廣告捧紅奉茶樹，8月順勢認養該樹，10年來一直是熱門打卡點，還曾獲選台東必去景點第1名。但奉茶樹在2014年7月23日麥德姆颱風侵台時，不敵強風倒下，當時日本樹木醫山下得男、川口佳久正好在台灣，25日就趕到現場將樹扶正、包紮傷口及換土，讓它得以健康回歸。

長榮航空與日本樹木醫團隊重回池上替奉茶樹義診，修剪枯枝、調查土壤及調整鋼索支架，助它持續茁壯。（陳祐誠攝）

長榮航空與樹木醫團隊今再度造訪奉茶樹，檢查樹根生長狀況、修剪枯枝，由於樹幹仍在長大，支架的重心也需要調整。山下得男表示，奉茶樹恢復的狀況很好，讓團隊相當訝異，他替奉茶樹的健康狀況打85分，建議再觀察一陣子，有望讓樹木脫離支架生長。

山下得男說，每次日本發生重大災害時，台灣各界都會及時伸出援手，許多日本民眾對台灣人懷有極大的感激之情，他希望透過奉茶樹的義診，回報對台灣的感謝之意。

長榮航空總經理孫嘉明笑稱，奉茶樹現在應該是全台灣最幸福、也最有名的一棵樹，每年有成千上萬觀光客衝著它來，關心它的狀況。長榮10年來見證奉茶樹從爆紅到被強風吹倒，經多次健檢後又長得更加茁壯、茂盛，公司期盼這件與社會共融的成功案例，能起拋轉引玉的效應，激發更多的企業永續地方發展。