陶晶瑩、邱宇辰主持的《音樂主理人》籌備2年，陶晶瑩指出每次錄影都像是來看秀的，驚艷直呼：「根本是專業音樂人的對決！所以我每一集都戒慎恐懼，戰戰競競，因為他們能達到的界線，是我一輩子也達到不了的。」

《音樂主理人》由天后陶晶瑩（右）主持、邱宇辰擔任外景主持人。（東風衛視提供）

參加節目的選手各個大有來頭，前MP魔幻力量主唱嘎嘎卸下明星姿態，用本名潘俊佳回歸熱愛的舞台，會想要來參加節目，主要是想要讓大家看到他的作品，找回玩音樂的傻勁。

陶晶瑩接下《音樂主理人》主持棒。（東風衛視提供）

當被其他選手直白問到曾經登上小巨蛋，現在回來參賽還放得下身段嗎？並要求他再唱一次〈射手〉時，現場空氣突然為之凝結，但他高EQ回：「沒有什麼身段問題，為什麼會用這個名字，是覺得把以前那個嘎嘎留在過去，所以不要叫我再唱〈射手〉了」此言一出，全場選手都為他鼓掌叫好。

陶晶瑩（左起）、陳子鴻、許哲珮、林隆璇對於《音樂主理人》選手超狂改編經典皆表示服了。（東風衛視提供）

從40萬人中選出的24位選手們，在節目首集長途跋涉來到台南，準備迎來首項挑戰，將分組改編〈白天不懂夜的黑〉、〈瘋子〉、〈博杯〉3首經典歌曲，製作單位更找來3位原創者林隆璇、許哲珮、陳子鴻突擊選手給予指導，讓選手們壓力山大，陳子鴻表示：「不管是改編，原來曲子的精神應該要保留，再加上創意，最好能讓原作者嚇一跳又不得不佩服你。」

《音樂主理人》集結各路高手爭奪5百萬創始金。（東風衛視提供）

《音樂主理人》明（30日）起，每周五晚間7點在東風衛視播出，7／1起，每周六晚間10點30分在霹靂電視台播出。