60多歲的陳姓拖吊業者日前受雇請至太平區頭汴山區拖吊一故障自小客車，未料回程使用導航仍受困在深山產業道路內，經警方協助才協助脫困。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平區頭汴山區產業道路三天兩頭就傳出有車子迷航，日前台中市豐原區60多歲的陳姓拖吊業者日前受雇請至太平區頭汴山區拖吊一故障自小客車，未料回程使用導航仍受困在深山產業道路內，手機還無訊號，最後徒步走了兩小時才順利打電話報警，在員警和及協勤民力耗時3小時搜尋，才得以脫困。

太平警分局頭汴派出所日前傍晚6點多接獲報案，一名男子在電話另一端稱「自己在山區迷路，走到雙腳抽筋，無法脫困。」員警透過系統查詢，發現報案的陳姓男子概略位置在大湖桶附近山區內，因該位置地處偏遠，便電請居住附近的3位協勤民防弟兄一同入山，並針對受困的陳男所稱的地貌逐一搜尋，經約3小時找尋，終於在某產業道路旁發現男子，當時陳男已體力透支且雙腳抽筋的坐在地上，所幸無生命危險，員警趕緊提供食物及飲水讓其恢復體力，並輪流攙扶男子下山，順利脫困。

陳姓男子表示，自己接單受雇請至頭汴山區拖吊一故障車輛，當時該輛車已完成吊掛作業，結果因路幅狹窄無法迴轉，只好往前方行駛，並心想開啟導航應該可以找出其他路離，不料卻讓自己身陷山區，非常感謝警方摸黑前來救援。

太平分局分局長蔡慶星表示，山區道路路幅均較為狹窄，尤其是產業道路更是如此，呼籲駕駛人對於路況不熟悉更應謹慎、小心駕駛，或事前查看路況，以免造成危險。