群益指出，2023年上半年全球股市上演二大驚奇，一是美國尖牙股（FAANG）發威，那斯達克和費半指數強勢上漲，帶動台股震盪走高，蘋果股價創新高。二是巴菲特加持的日股創33年新高，全球資金湧入帶動疫後日本經濟全面復甦。

群益投顧董事長蔡明彥表示，台股具備全球半導體發展關鍵地位及高殖利率特性，在市場對兩岸局勢反應鈍化，台灣首季GDP衰退3.02％、但股市表現維持強勢，代表市場沒有什麼不可能，不需自我設限。

展望後市，群益認為利率、庫存、通膨與基期等4項重要關鍵因素明年展望皆樂觀，激勵下半年發酵資金進場做多，指數下半年可能各月漲跌交錯，在美國經濟回穩、緊縮利率政策近尾聲及台股資金行情與選舉政策行情帶動下，整體趨勢維持向上。

群益預估台股指數下半年將逐季墊高，第三季高低點估落於16000～17500點區間，與第二季15284～17500點相當，第四季預期提升至16500～18500點區間，高點有望挑戰突破18500點。而利率、景氣、俄烏戰爭、美中關係、總統大選，為影響下半年行情的5大關鍵因素。

群益預估美國聯準會（Fed）在9月21日、11月2日、12月14日會議均將維持利率不變，而第四季市場預期明年將轉向降息，重大轉折關鍵會是8月底Jackson Hole全球央行年會，全球經濟面臨衰退能否支持聯準會主席鮑爾宣示利率政策轉向。

景氣方面，群益認為半導體產業景氣在第二季落底，下半年復甦將分成L與U型，庫存調整理想者偏向U型。而中國大陸經濟是全球經濟興衰最大變數，主因外資持續撤離、PMI下跌、青年高失業率，儲蓄率攀升，無論在消費，房地產、鋼鐵、金融產業均面臨嚴酷挑戰。

而美國表態不「脫鉤」（decoupling）、而是注重「降風險」（de-risk），有助中美關係緊張放緩。半導體產業是兵家必爭之地，全球最大市場在中國大陸，最大生產基地在台灣，日本與美國重返半導體，中國大陸想藉人工智慧（AI）彎道超車，但美國嚴控高階AI晶片外流。

而台灣總統大選前，群益預期台幣匯率將維持穩定，吸引外資匯入，使台股表現將相對強勢。選舉前兩岸關係變化有限，聚焦在能源政策，預計大選前台股維持多頭格局，選前整理後再續勢衝刺。

群益對下半年台股提出三點投資建議。首先，今年美國科技股股價大復活，投資者判斷多元化，業績只要「優於預期」股價就有機會上漲，明年降息預期心理將提高科技類股估值。

其次，美、日、歐均歡迎台積電前往設廠，台積電仍將主要核心製造業務投資台灣，7月中及10月中的法說會可能為股價與指數重要轉折點。最後，市場預期企業獲利將在第三季復甦，使股價自本季起漲，科技巨擘全面投入AI使台股「泛AI科技股」範圍擴大。