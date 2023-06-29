前美國駐坦尚尼亞大使、智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）會長兼執行長葛林今率團拜訪民進黨，雙方就兩岸、國安等議題進行交流。葛林在會中，就美國對台政策及國際情勢，也分享其看法。他認為，烏克蘭戰爭的發展，對兩岸情勢有相當啟示。

訪團由葛林率團，包括曾獲蔡英文總統親授「特種大綬卿雲勳章」的前美國聯邦眾議員羅斯蕾緹南、威爾遜國際學人中心地緣經濟及印太計畫主任後藤志保子、威爾遜國際學人中心幕僚長兼會長資深顧問阿賽維多，及美國海軍戰爭學院教授艾立信。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，台美之間一向有著良好、穩固的關係，美國正試圖重建印太地區的安全網，這向印太地區，尤其是台灣人民發出了有力的信息。

她說，台灣面對來自中國大陸的持續威脅無疑是現實，但從不畏戰、不求戰，也因此，台灣過去幾年來，在國防預算上有了明顯的增長，除了軍購，更透過兵役改革、自主研發武器，試圖達成國防自主，期待能嚇阻中國大陸單方面地加劇緊張局勢。

民進黨政策會執行長羅致政表示，中國大陸的策略正演變地越來越聰明，除了不斷透過文攻武嚇施壓台灣之外，更利用台灣的民主透明度與言論自由，左右台灣的選舉和民意，台灣每天都在面對大量的假消息，如何有效應對中國大陸的資訊戰，是台灣需要認真面對的問題。

民進黨國際部主任謝佩芬舉例，中共試圖利用台灣的民主制度及言論自由，加以台灣在地協力者的配合，在台灣散佈「疑美論」，稱美國將放棄台灣。這種操作的目的有二，一是降低人民對民進黨政府外交能力的信任，二是在台灣播下美國不可信賴的種子。由於中國大陸和台灣使用相同的語言，使中國大陸更容易對台灣進行影響力操作，成為一大國安疑慮。

葛林說，烏克蘭戰爭的發展，對兩岸情勢有相當啟示。透過這次訪台，他和訪團成員都對台灣和台海情勢都有更深入的了解。

謝佩芬說明，「威爾遜國際學人中心」由美國國會撥款於1968年成立，該中心會址及每年三分之一的經費由美國提供，是少數美國國會撥款補助的智庫之一，中心會長依例由聯邦美國參、眾議員轉任，2021年更曾獲評為全美最具影響力的智庫排名前五。這次拜訪民進黨，賓主相談甚歡，民進黨也很期待未來有機會與威爾遜國際學人中心進行更多交流。