新北市政風室近期推出《被搜索了怎麼辦？》教導公務人員因應司法搜索和約談，新北市議員卓冠廷質疑，該懶人包宛如詐騙集團教戰手冊。對此，新北市府澄清，該篇懶人包是讓同仁對搜索有基本認識，盼外界勿過度解讀。（摘自卓冠廷臉書／蔡雯如新北傳真）

新北市政風室近期推出《被搜索了怎麼辦？》教導公務人員因應司法搜索和約談，新北市議員卓冠廷質疑，該懶人包宛如詐騙集團教戰手冊，質疑與政風處的「預防貪瀆」、「發掘貪瀆」、「廉政宣導」相違背。對此，新北市府澄清，該篇懶人包是讓同仁對搜索有基本認識，盼外界勿過度解讀。

新北市府表示，政風機關歷年來都有進行刑事偵查認識的宣導，政風處2011年6月即製作公務員對刑事偵查的認識與權益手冊，也編撰認識行政裁量、公務員應具備之法律常識等相關宣導內容，公開於政風處網站提供員工正確法律觀念，此做法早已行之有年，像是衛福部也有《司法扣押應該注意什麼？》懶人包，呼籲民代問政做好功課，切忌憑空揣測成了謠言製造者。

新北市府說，政風處《被搜索了怎麼辦》懶人包的立意是要同仁以淺顯易懂方式瞭解刑事偵查的法律程序及實務作為，提醒同仁若遇相關情形應如何配合司法偵辦作為，為保障人權，本篇懶人包宣導介紹搜索可能執行的流程及注意事項，讓同仁對搜索有基本認識，在重要環節能注意法律上權益，避免因不懂刑事偵查程序，造成個人權益受損，為公務員應具備的司法常識，希望外界勿過度解讀。