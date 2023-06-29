「黑人」陳建州近日捲入性騷擾風波，昨(28日)郭源元更表示在范瑋琪懷孕期間被黑人毛手毛腳，今范瑋琪首度為老公發聲，表示相信陳建州的人品，且懷孕期間她都在家裡安胎，不可能讓其他女生來她家卻不知情。

陳建州日前被曾在節目《我愛黑澀會》合作的「大牙」周宜霈指出11年前一起到香港工作時，曾在飯店被黑人性騷擾，還表示「妳范范姐就很不愛這種事啊！」，大牙抵死不從，把陳建州送出房門後，沒想到對方還不死心，打電話問大牙要不要來他房間看DVD，對此，陳建州和范瑋琪表示已提出民事訴訟，要求大牙賠償陳建州夫妻倆共1000萬，並刊登道歉啟事在臉書專頁。

范瑋琪稍早發聲明為陳建州緩頰。（圖／翻攝自fanfan IG）

見此，「微風女神」郭源元也跟進指出，在范瑋琪懷孕期間曾被陳建州邀回家中，一把將郭源元抓進房間，還一度想起是兩人的新婚房，決定轉換地點，幸好郭源元順利脫逃，才沒有被進一步性騷擾，對此，黑人昨晚透過經紀人緊急澄清：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

稍早范瑋琪首度出聲替丈夫說話，表示自己沒有神隱都在家裡照顧家人，回溯她懷孕的2014年期間，「我每時每刻都待在家裡安胎」，直到羊水破了到醫院生產，其中只有5次出門參加婚禮、去朋友家、探望奶奶、聚餐、野餐等，而外出時陳建州也都在，范瑋琪更強調，來過她舊家的人都知道，家裡只有一張床，並沒有另外的床墊，而且她和陳建州的母親就住在舊家樓下，更不可能讓陳建州帶女生回家做不對的事，她眼中的陳建州是正直的人，「身正不怕影子斜」，這回捲入風暴，她決定不再沉默，「我會用全力守護我的家庭」。

范瑋琪聲明全文：

我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。

回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步 7000 步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就佳舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。

我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。