「福粵樓」餐廳用餐滿1600元即有機會抽中價值超過6500元的豪華客房住宿券乙晚。(福容提供／蔡依珍桃園傳真)

「福粵樓」餐廳用餐滿1600元即有機會抽中價值超過6500元的豪華客房住宿券乙晚。(福容提供／蔡依珍桃園傳真)

西元生日同時有「1」和「6」兩個數字或姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價價格入住。(福容提供／蔡依珍桃園傳真)

身分證拿出來！福容大飯店桃園店歡慶16週年慶，7／1~7／31起推出多項週年慶住房驚喜和餐飲優惠！只要西元生日同時有「1」和「6」兩個數字或姓名中有「桃園福容」任一字，即可以半價價格入住福容桃園；和福容桃園同月同日(07／08)出生的壽星七月份入住，可以超低優惠價入住豪華套房一晚。

「福粵樓」餐廳用餐滿1600元即有機會抽中價值超過6500元的豪華客房住宿券乙晚，新加入享福卡之會員，每桌再贈超人氣港式點心「烏金流沙包乙份」，7月來福容桃園店一起過生日，有吃有住最划算！

福容大飯店桃園店自2007年7月8日開幕至今已經滿16週年，坐落於桃園最熱鬧的藝文特區，緊鄰桃園展演中心、藝文公園及桃園觀光夜市等知名景點，交通四通八達， 一直以來都是商務住宿及都會旅遊的最佳選擇，去年新開幕的桃園市立圖書館總館緊鄰飯店，以整面落地玻璃建構了螺旋狀外型、兼具環保及美觀的設計，有「全台最美圖書館」的稱號，是桃園最令人注目的觀光設施；而桃園店「福粵樓」餐廳以櫻桃脆皮烤鴨一鴨五吃聞名遐邇、提供道地美味港式點心，更是累積了許多忠實顧客

為了歡慶16週歲並回饋粉絲，福容桃園店自7／1~7／31止，推出週年慶驚喜優惠，只要西元生日同時有「1」和「6」兩個數字或姓名中有「桃園福容」任一字同音同字型，即可以半價入住一晚豪華客房，平均每人每晚最低只要一千元！和桃園店同日出生(7／8)之貴賓，可以超低優惠價5175元，入住價值超過$12000元的豪華套房，享受桃園市區唯一頂樓露天SPA等設施，緊鄰桃園總圖等知名景點，窗戶一開即可看見桃園藝文特區美麗夜景。

7月到福粵樓用餐，還有週年慶用餐驚喜要回饋給顧客，享福卡新加入會員用餐，每桌可兌換超人氣港點「烏金流沙包」乙份，Q彈外皮包覆熱呼呼的濃郁內餡，一口咬下在嘴裡引爆，令人好滿足！享福卡會員單筆消費只要滿1600元即可參加抽獎，有機會抽中價值超過6500元的豪華客房住宿券乙張，活動共抽出三名幸運的中獎者，迎接暑假旅遊旺季，不妨到桃園來場都會小旅行，和福容桃園一起過生日，感受熱情服務，盡享多項生日專屬驚喜優惠！

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ty/