推特執行長馬斯克（Elon Musk）及Meta老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）日前在網路上相約「鐵籠格鬥」，儘管已被馬斯克母親制止，不過巴西柔術黑帶佛里曼（Lex Fridman）昨（28）日公布馬斯克在即興練習中狠摔他的照片，讓人懷疑馬斯克正在為可能的「馬祖大戰」認真備戰。
綜合福斯新聞（Fox News）、「財經內幕」（Business Insider）、《紐約郵報》（New York Post）報導，佛里曼28日發布2張他與馬斯克進行即興訓練的照片，一張照片顯示馬斯克用全身力量將佛里曼壓倒在軟墊上，另一張則是馬斯克準備將佛里曼從側身摔過去的畫面。
擁有巴西柔術黑帶、在麻省理工學院擔任研究員、還製播播客的佛里曼表示，他和馬斯克即興訓練了幾小時，對馬斯克的力量及技巧「非常印象深刻」，描述兩人的對打是「史詩級的」。
他也打趣說道，看到馬斯克及祖克柏都在練武相當鼓舞人心，但如果兩人只是純粹訓練，而不是在「籠中格鬥」，這個世界可能會更好。
馬斯克也回應佛里曼「很好玩」。
值得注意的是，佛里曼日前才公開他與祖克柏訓練的畫面，影片中兩人先後將對方壓制在地，有來有往。
Meta日前傳出將開發以文字為主的社群媒體，可能成為「推特對手」，釣出馬斯克回應「地球等不及被祖克柏完全控制」，一名網友要他小心，因為聽說祖克柏在練柔術，馬斯克也跟著回應，「如果他願意，我準備參加鐵籠賽會」，沒想到祖克柏也不甘示弱表示「給我地點」，馬斯克回覆說：「維加斯八角籠（Vegas Octagon）。」
後續馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）發文要兩人住手，「不是開玩笑，只能鬥嘴」。馬斯克的父親厄羅爾．馬斯克（Errol Musk）評論，對兒子來說將是「輸定的局面」，因為如果馬斯克贏了，他會被罵是惡霸，因為他有身高及體重優勢，但如果輸了，他會非常丟臉。
馬斯克今年51歲，身高170公分的祖克柏39歲，祖克柏近期不斷展示自己的肌肉，他的訓練菜單包括跑步2英里、100個引體向上、200下伏地挺身及300下深蹲。
目前尚不清楚兩人是否真的會展開「馬祖大戰」，不過這些照片顯示，馬斯克似乎相當認真在備戰。
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