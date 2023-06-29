馬斯克進行即興武術訓練，疑似備戰祖克柏。

推特執行長馬斯克（Elon Musk）及Meta老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）日前在網路上相約「鐵籠格鬥」，儘管已被馬斯克母親制止，不過巴西柔術黑帶佛里曼（Lex Fridman）昨（28）日公布馬斯克在即興練習中狠摔他的照片，讓人懷疑馬斯克正在為可能的「馬祖大戰」認真備戰。

綜合福斯新聞（Fox News）、「財經內幕」（Business Insider）、《紐約郵報》（New York Post）報導，佛里曼28日發布2張他與馬斯克進行即興訓練的照片，一張照片顯示馬斯克用全身力量將佛里曼壓倒在軟墊上，另一張則是馬斯克準備將佛里曼從側身摔過去的畫面。

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023

擁有巴西柔術黑帶、在麻省理工學院擔任研究員、還製播播客的佛里曼表示，他和馬斯克即興訓練了幾小時，對馬斯克的力量及技巧「非常印象深刻」，描述兩人的對打是「史詩級的」。

他也打趣說道，看到馬斯克及祖克柏都在練武相當鼓舞人心，但如果兩人只是純粹訓練，而不是在「籠中格鬥」，這個世界可能會更好。

馬斯克也回應佛里曼「很好玩」。

值得注意的是，佛里曼日前才公開他與祖克柏訓練的畫面，影片中兩人先後將對方壓制在地，有來有往。

Here's a highlight video of Mark Zuckerberg and I training jiu jitsu. I look forward to training with @elonmusk as well. It's inspiring to see both Elon and Mark taking on the martial arts journey. See the full video here: https://t.co/G1ubUuxILK pic.twitter.com/WsLaRiFf1o — Lex Fridman (@lexfridman) June 25, 2023

Meta日前傳出將開發以文字為主的社群媒體，可能成為「推特對手」，釣出馬斯克回應「地球等不及被祖克柏完全控制」，一名網友要他小心，因為聽說祖克柏在練柔術，馬斯克也跟著回應，「如果他願意，我準備參加鐵籠賽會」，沒想到祖克柏也不甘示弱表示「給我地點」，馬斯克回覆說：「維加斯八角籠（Vegas Octagon）。」

I’m sure Earth can’t wait to be exclusively under Zuck’s thumb with no other options.



At least it will be “sane”. Was worried there for a moment 😅. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

後續馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）發文要兩人住手，「不是開玩笑，只能鬥嘴」。馬斯克的父親厄羅爾．馬斯克（Errol Musk）評論，對兒子來說將是「輸定的局面」，因為如果馬斯克贏了，他會被罵是惡霸，因為他有身高及體重優勢，但如果輸了，他會非常丟臉。

No joking. Fight with words only. In armchairs. 4 feet apart. The funniest person wins.🤗😂 https://t.co/MpgFZmspP2 — Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023

馬斯克今年51歲，身高170公分的祖克柏39歲，祖克柏近期不斷展示自己的肌肉，他的訓練菜單包括跑步2英里、100個引體向上、200下伏地挺身及300下深蹲。

目前尚不清楚兩人是否真的會展開「馬祖大戰」，不過這些照片顯示，馬斯克似乎相當認真在備戰。