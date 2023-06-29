針對新北市板橋幼兒餵藥風波，新北地檢署今公布36名幼童的毛髮採檢結果，全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。對此，新北市府表示，檢方公布結果，讓家長、教師終能放下心中對孩子的擔憂，希望讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，建立親師互信、合作，攜手守護孩子的健康和安全。

新北市府表示，教育局嚴守依法行政，尊重司法機關綜合相關事證認定結果，也相信科學驗證，能維護家長與幼生的權益，以還給幼教界純淨的教學環境。