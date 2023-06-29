貿聯-KY第1季稅後盈餘為6.27億元，年增20.13%，每股盈餘為4.01元，累計前5月合併營收為213.94億元，年增3.82%，展望下半年，梁華哲表示，下半年基本上延續年初看法，IT及消費性電子去庫存持續往的好方向進行，看起來兩大產業已於5月觸底，並開始看到急單，半導體設備亦已到谷底，能不能馬上回升還不清楚，雖然歐洲資料中心需求放緩，但近期伺服器/資料中心無論新案子或舊案子訂單有回升，只是還不是很明顯，希望下半年景氣能夠好轉，審慎樂觀看待下半年會比上半年好。

1家日系外資報告指出，儘管我們將貿聯-KY 2023年第2季獲利預估下調25%，但我們對2023年下半年至2024年前景保持樂觀，我們預期2023年下半年營收/淨利將較上半年成長10%/30%，2024年則會年增11%/23%，我們將2023年獲利下調8%，但維持2024年預估，給予貿聯-KY「買進」評等，目標價則上調至365元；另一家外資也給予「買進」評等，目標價亦由305元上調至340元。