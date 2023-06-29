遭記者提問「谷辣斯」不倫戀風波 賴清德第一時間做「這舉動」 @ChinaTimes

前總統府發言人Kolas Yotaka被爆料與已婚李姓員警有婚外情，李妻也發文點名正副總統，喊話「民進黨還我老公」。副總統賴清德昨、今 (29日)都被媒體追問會不會幫李妻主持公道，卻完全沒有任何回應。前立委郭正亮表示，賴清德不可能回答，清官難斷家務事，「私人感情的事沒辦法回答」，也無法保證李男會回到元配身邊。

李姓員警在去年花蓮縣長選舉時擔任Kolas的隨扈，但兩人爆出不倫戀，對於Kolas的否認，李妻也發布聲明，批評Kolas從一開始就知道自己老公有婚在身，呼籲蔡英文總統、民進黨主席賴清德主持公道，「請民進黨還我老公」、「還我幸福圓滿的家庭」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「她的臉書寫得非常好，直接打到要害」，但元配的第一要件應該還是希望男生能回到家裡、跟Kolas分手，也有可能不會把官司進行到最後。

而賴清德昨出席黨中央記者會，媒體在結束後、賴離開前詢問相關問題，但他都沒有回應直接離去。今日出席活動時，媒體也再度高喊「副總統，李太太說Kolas說謊，你要幫她主持公道嗎？」賴沒有轉頭也沒有任何回應，直接進入會場，和昨日被問及相關問題時的反應相同。

「他不會回答、不可能回答，是我也會是這樣，不回答」，郭正亮坦言，因為沒辦法處理，怎麼能保證李男會回到元配身邊？怎麼知道你們感情是怎麼回事？沒辦法回答，這是清官難斷家務事，頂多只能回答「我們希望司法公正」，公職不是什麼問題都能回答，私人感情的事沒辦法回答。

郭正亮也說，賴清德只能做到Kolas離職而已，已經切割完了，之後也不會給Kolas職位、不會拉到競總；他補充，政治人物不是什麼事情都該做評論，有時候也該自制，講到權力所該到的範圍就好。